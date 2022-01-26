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26.01.2022 13:59
Рубрика: Власть

Песков: Не нужно связывать встречу Путина с итальянцами с ситуацией вокруг Украины

Текст: Кира Латухина
Встреча президента Владимира Путина с итальянскими бизнесменами не связана с происходящим вокруг Украины, заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент традиционно проводит встречи и с итальянскими, и с французскими, и с немецкими, и с американскими бизнесменами", - напомнил Песков. С итальянскими предпринимателями был очень хороший разговор в октябре 2018 года, заметил он.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости
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Несмотря на все турбулентности и события вокруг Украины, главная задача - развитие России, инвестиции - составная ее часть, и в Москве высоко ценят интерес итальянских инвесторов к российскому рынку, пояснил пресс-секретарь президента. На встрече будут присутствовать чиновники, представители администрации Кремля и бизнесмены, рассказал он. Российский состав участников очень серьезен и говорит о значении этого диалога, добавил Песков, заметив, что ожидается продолжительная и содержательная беседа. С итальянской стороны будут ведущие компании, подавляющее большинство из них давно работает на российском рынке.

"Эти встречи носят регулярный характер, и не только с итальянским, но и с крупнейшим бизнесом из других стран. Это никак не связано… ни с какими санкциями", - заверил пресс-секретарь президента. И не надо увязывать эту беседу с тем, что сейчас происходит вокруг Украины, добавил он. Интересы бизнеса не исчезают, у многих компаний есть планы по расширению присутствия, партнерство с российскими фирмами. Так что здесь они не преследуют филантропические цели, а зарабатывают деньги, и пока они это делают на российском рынке, им интересно вести разговор, пояснил Песков.

Предположение, что Россия таким образом хочет заручиться поддержкой на фоне санкций и эскалации ситуации вокруг Украины, Песков назвал "извращенным пониманием работы". Комментируя появившуюся в итальянских СМИ информацию, что якобы правительство Италии просило местную торговую палату отменить встречу, Песков заметил, что "газетные сообщения недорого стоят в наше время", а официальных заявлений из правительства Италии на этот счет не было. Из изначально приглашенных не смогли участвовать только три человека - по болезни или несовпадающим графикам. Тем не менее состав ожидается очень представительный - 16 бизнесменов.

На вопрос, будет ли обсуждаться нагнетание напряженности в связи с Украиной, Песков заметил, что предприниматели, как правило, задают профильные вопросы, ставят любые - без четкой повестки. "Если кто-то из участников будет интересоваться этой ситуацией, ведь она негативно влияет и на мировые рынки, то президент будет готов дать исчерпывающие объяснения", - заверил он.

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