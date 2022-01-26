Почта "СОЮЗа": Какова сумма семейного капитала в Беларуси?

Кошелек

Какова сумма семейного капитала в Беларуси?

"Моя дочь скоро станет мамой в третий раз, и ее семья будет считаться многодетной. Они с мужем намерены улучшить жилищные условия при помощи семейного капитала, на который смогут рассчитывать с рождением третьего ребенка. Сколько сейчас составляет его сумма и на что еще, кроме строительства жилья, ее можно использовать? Надежда Прохорова, Ростовская область".

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси, с 1 января 2022 года сумма семейного капитала увеличилась на 9,5 процента. Теперь размер такой выплаты для многодетных родителей составляет 25 995 рублей (около 10 160 долларов). В 2021-м семейный капитал составлял 23 737,5 рубля.

По состоянию на 1 января в Беларуси открыто 108 375 депозитных счетов по программе "Семейный капитал", которая действует в стране с 2015 года. С 2020-го семейный капитал можно использовать досрочно: на улучшение жилищных условий многодетной семьи (строительство, реконструкцию или покупку квартиры, погашение задолженности по жилищным кредитам), а также для обучения в государственных вузах и ссузах и оплаты медицинских услуг.

Вакцинация

Как привить ребенка от коронавируса в Беларуси?

"В конце января мы с семьей переезжаем в Беларусь - компания, где я работаю, открывает представительство в Минске. И я, и моя супруга привились от коронавируса, а 13-летнюю дочь вакцинировать не успели. Думаем это сделать по приезде. Какие документы для этого нужно предоставить и какая вакцина доступна для детей? Олег Игуменов, Краснодар".

В Министерстве здравоохранения Беларуси сообщили, что вакцинация детей в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса внесена в список обязательных профилактических прививок. Прививать детей от коронавируса начали 27 декабря, вакцинироваться предлагают китайским препаратом Vero Cell ("Синофарм"). Дети с 12 до 17 лет могут прививаться с согласия родителей или законных представителей. В Минске привиться от коронавируса можно в поликлиниках и в Городском центре вакцинопрофилактики Городской детской инфекционной клинической больницы. Для этого нужно позвонить в регистратуру и прийти в оговоренное время. Педиатр скажет, есть ли у подростка противопоказания к прививке, и оценит его состояние, чтобы исключить острые заболевания.

Общество

Как в Беларуси получить услугу присмотра за человеком с деменцией?

"До последнего времени моя 85-летняя бабушка со всеми обязанностями по дому справлялась сама. В случае болезни помогала соседка, так как родственников в Минске нет. Но перед Новым годом, выйдя в магазин, бабушка не смогла вернуться обратно - забыла дорогу. Благо ее увидели соседи по подъезду и привели домой. При медицинском обследовании оказалось, что у нее прогрессирует деменция. Можно ли в социальной службе получить услугу дневного ухода за больным человеком? Вероника Остапенко, Санкт-Петербург".

С января 2021 года территориальные центры социального обслуживания населения Беларуси оказывают такую услугу - дневной присмотр на дому. Она предназначается для нетрудоспособных граждан, утративших способность контролировать свое поведение, в том числе для людей с деменцией. Для получения услуги дневного присмотра нужно обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения по месту регистрации.