Подписание Военной доктрины Союза - ответ на внешние вызовы

Утверждение Военной доктрины Союзного государства важно и своевременно. Ситуация на союзных границах подчеркивает своевременность и важность принятой Концепции миграционной политики Союзного государства.

В 2021 году Евросоюз вновь не справляется с мигрантами, хотя со времени кризиса неконтролируемой миграции в 2015 г. прошло шесть лет. Кроме того, военно-политическая ситуация в Европе усложняется, что отражается на обстановке вдоль границ Союзного государства с ЕС и НАТО. Положение дел с безопасностью в Европе становится только хуже, причем по отдельным направлениям - даже по сравнению с временами холодной войны. Сегодня подорвана система управляемости международной безопасностью. Европейская система безопасности движется по раскручивающейся спирали взаимного сдерживания.

В коммюнике саммита НАТО 14 июля 2021 года к угрозам отнесена военная интеграция России и Беларуси. На это обязательно должен быть совместный ответ. Подписание Военной доктрины Союзного государства - ответ на внешние стратегические вызовы. Ее утверждение - это ясно сделанный политический выбор, которого ранее недоставало в политических отношениях между Россией и Беларусью. Принятие доктрины позволяет формулировать ясную политику в области безопасности.

К белорусско-польской границе переброшены подразделения трех польских дивизий и продолжается формирование четвертой. Варшава планирует увеличить свои вооруженные силы с нынешних 114 тысяч до 250 тысяч человек. Также у границ Беларуси фактически на постоянной основе развернута группировка войск других стран НАТО - свыше 10 тысяч человек и 500 единиц военной техники. Продолжается создание инфраструктуры по размещению и американских войск численностью до 20 тысяч. Россия и Беларусь столкнулись с ситуацией, когда недостаточно реагировать на изменяющуюся обстановку. Нужно не просто вырабатывать стратегические ответы, но и решать, насколько Россия и Беларусь готовы сделать выбор в пользу совместной стратегии. Противостояние с Западом носит не только информационный, но и идеологический характер. Наши оппоненты фактически используют формулировку "кто не с нами, тот против нас". Ими ведется активная работа по обоснованию своей политики в системе международного права и с выходом за пределы этой системы.

Странам Союзного государства нужно усилить двустороннюю работу в рамках анализа применимости норм международного права к системе международных отношений, в том числе в военно-политическом плане. Запад агрессивно вмешивается во внутренние дела России и Беларуси, причем по ходу времени вмешательство приобретает все более открытые формы. Для обеспечения своей цивилизационной безопасности и развития по инновационному механизму, а не по механизму догоняющего развития России и Беларуси нужно определиться со стратегией развития на основе соответствующих ценностей и идеологии, в центре которых - движение к обществу социальной справедливости.

Текущее военное сотрудничество наших стран основано более чем на 40 двусторонних договорах. Для России Беларусь обеспечивает стратегическую глубину, а для Беларуси Россия - надежный союзник и тыл.

Фото: Инфографика "РГ" / Александр Чистов / Виктор Расторгуев

Республика Беларусь играет важную роль в российской системе предупреждения о ракетном нападении (РЛС "Волга") и в системе управления стратегическими ядерными силами (станция связи ВМФ с подводными лодками в подводном положении). Россия - главный поставщик в Беларусь вооружения и военной техники. Предприятия белорусского ВПК имеют устойчивые тесные связи с ВПК России и принимают участие в российском гособоронзаказе. Сегодня взаимные поставки отдельных образцов вооружения и техники осуществляют более 250 организаций Республики Беларусь. Так, основные агрегаты стратегических подвижных грунтовых ракетных комплексов "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" смонтированы на шасси Минского завода колесной техники и тягачей. Также Беларусь - важнейший поставщик высокотехнологической военной продукции в Россию, включая электронную оптику.