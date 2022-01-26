Появились подробности аварии F-35 на авианосце США

Командование ВМС США опубликовало сведения - весьма немногочисленные, - об аварии истребителя пятого поколения F-35C на атомном авианосце Carl Vinson в Южно-Китайском море.

При посадке самолет ударился о летную палубу и затем упал в море, пишет The Drive со ссылкой на представителя Седьмого флота США. Ранее военные не комментировали сообщения о катастрофе. Удар был поверхностным, оборудование авианосца не пострадало, полеты с корабля продолжаются. Пилот F-35 катапультировался и был спасен вертолетом. Он и двое моряков палубной команды доставлены в госпиталь на Филиппинах, еще четверым членам экипажа авианосца медицинская помощь оказана на корабле.

Вполне вероятно, что ВМС постараются как можно скорее достать упавший самолет, поскольку его технологии и секретная аппаратура представляют большой интерес для Китая и России, а Пекин считает Южно-Китайское море, где произошла авария, зоной своих интересов. Поскольку F-35C предназначен для вертикальной посадки, его скорость при падении в море была минимальной. Это позволяет предположить, что самолет уцелел.

Необходимая для глубоководных работ техника у американских моряков имеется - в 2021 году ВМС у Окинавы извлекли вертолет MH-60S Seahawk с рекордной, по заявлению командования флота США, глубины в шесть километров. Правда, большую часть фрагментов F-35A, упавшего в Тихий океан в 2019-м, найти так и не удалось - самолет вошел в воду на большой скорости и развалился на части.