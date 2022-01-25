В аварии F-35 на авианосце ВМС США пострадали семь человек

Семь военнослужащих ВМС США пострадали в результате аварийной посадки истребителя пятого поколения F-35 на авианосец Carl Vinson в Южно-Китайском море.

Самолет совершил "неудачную посадку", сообщает Fox News со ссылкой на командование американского флота. Пилот катапультировался и был спасен вертолетом. Трое моряков из числа команды Carl Vinson доставлены в госпиталь на Филиппинах, еще четверо получили медицинскую помощь на корабле.

Эта авария стала первой для F-35C, корабельной версии истребителя, и второй катастрофой F-35 в наступившем году, отмечает Defence World. 4 января F-35A ВВС Южной Кореи столкнулся с птицей и совершил аварийную посадку "на брюхо", поскольку шасси не вышло. В ноябре 2021 года в Средиземном море британский F-35 упал с авианосца Queen Elizabeth.

В Южно-Китайском море сейчас находятся два атомных авианосца ВМС США: Abraham Lincoln и Carl Vinson. Это крупнейшая демонстрация силы у берегов КНР за последнее время.