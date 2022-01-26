Поменять страховую компанию ОМС можно на госуслугах

Теперь выбрать или поменять страховую медорганизацию россияне могут на портале госуслуг, а не только при личном обращении в саму компанию или на сайте территориального фонда обязательного медстрахования. Приказ об этом подписал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Страховые медорганизации выдают полис ОМС, по которому можно бесплатно лечиться, проходить профосмотры, получать лекарства и даже делать некоторые дорогие операции. Заявление потребуется, если у человека нет полиса: например, он недавно получил российское гражданство. Также его нужно написать при смене страховой компании, такое право есть у каждого россиянина. В страховую медорганизацию можно обратиться, чтобы пожаловаться на лечебное учреждение или получить консультацию о своих правах на бесплатные медуслуги. Ее название указывается в полисе ОМС. Качество здравоохранения в регионах оценят по итогам опроса россиян