После исправления ошибок в ЕГРН лесов стало меньше на 240 млн га

Росреестр подвёл итоги "лесной амнистии" к началу 2022 года. С лета 2017 года, когда вступил в силу закон о "лесной амнистии", площадь лесных участков в данных Единого госреестра недвижимости уменьшилась на 240,5 млн га. Из ЕГРН были исключены дублирующие сведения о 44,9 тыс. лесных участков, устранены пересечения границ 6,8 тыс. участков, сообщает пресс-служба ведомства.

В большинстве случаев исправления вносились по инициативе Росреестра (81%, 70,3 тысячи раз), около 16,8 тыс. раз (19%) инициированы правообладателями и органами власти.

Наибольшая активность заявителей была в Подмосковье (8932 заявления), Ленинградской области (2000 заявлений), Карелии (1277 заявлений), Иркутской (813 заявлений) и Владимирской (732 заявления) областях.

По заявлениям представителей Росимущества в отношении 1,5 тыс. лесных участков зарегистрировано прекращение аренды, срок которой истек.