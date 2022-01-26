Посол РФ: США вынуждают покинуть страну из-за разногласий по визам

Госдепартамент США объявил дипломатам из РФ, что российский посол будет вынужден покинуть США к апрелю, если Москва не выполнит условия Вашингтона по выдаче виз охранникам американского посла в России. Об этом сообщил глава российской дипмиссии в США Анатолий Антонов.

"Никаких подвижек ни в отношении дипсобственности, ни в отношении выдачи виз, ни развития отношений не происходит. Поэтому, строго говоря, я вижу лишь тенденцию к ухудшению. Более того, скажу вам, что на последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из Соединенных Штатов Америки к апрелю, если мы не выполним ряд условий Соединенных Штатов Америки по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве", - сказал посол журналистам.

По его словам, все действия Вашингтона на этом направлении в последние месяцы свидетельствуют о том, что США ужесточают линию в отношении российского присутствия.