Правительство разрешило использование эторфина в ветеринарии

Премьер-министр Михаил Мишустин внес изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории Российской Федерации. Эторфин исключен из запрещенных для оборота веществ и перемещен в список средств с ограниченным оборотом, в отношении которых установлены меры контроля.

Эторфин - опиодный анальгетик, применяемый в мире для лечения крупных животных, в частности в зоопарках и цирках. Решение позволит использовать его в ветеринарии. Ранее с этой инициативой выступило Министерство внутренних дел.