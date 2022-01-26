Представитель РФ: Сбившую MH17 ракету пустили из контролируемого Киевом места

России известно, что ракету, которая в 2014 году сбила малайзийский Boeing MH17, запустили с территории, контролировавшейся вооруженными силами Украины. Об этом заявил уполномоченный РФ в ЕСПЧ Михаил Виноградов.

Напомним, 26 января в Страсбурге Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассматривает жалобу Нидерландов и Украины против России по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году​​​.

"Мы внимательно следим за ходом судебного разбирательства в Окружном суде Гааги и знаем, что в соответствии с пояснениями эксперта суда Михаила Малышевского место предполагаемого пуска ракеты находится на территории, контролировавшейся Вооруженными силами Украины, а боеголовка, которая, по мнению совместной следственной группы, сбила самолет, принадлежит Вооруженным силам Украины", - сказал Виноградов.

По его словам, материалы дела свидетельствуют о том, что Украина вела артиллерийский обстрел и авиационные удары до авиакатастрофы постоянно. Как результат, 22 апреля 2014 года в воздушном пространстве Украины был сбит самолет Ан-30Б госавиации, 14 июля в Луганской области сбили транспортный самолет Военно-воздушных сил Украины Ан-26.

"За указанный период Украиной в ходе активных боевых действий было потеряно еще 15 военных самолетов и вертолетов", - сообщил Виноградов.