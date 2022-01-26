Указ губернатора Псковской области от 26 января 2022 года № 6-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 26 января 2022 г. № 298, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 14 декабря 2021 г. № 4610" дополнить словами ", от 26 января 2022 г. № 298";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 31 марта 2022 г.";

3) в подпункте 16 пункта 2 слова "Рекомендаций для социальных организаций с целью недопущения заноса и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). МР 3.1/2.1.0170/2-20. 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена, утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 06 апреля 2020 г." заменить словами "Рекомендаций по организации работы стационарных организаций социального обслуживания, утвержденных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации № 26-5/10/П-8920, Министерством просвещения Российской Федерации № СК-448/07, Министерством здравоохранения Российской Федерации № 15-3/И/2-20041, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 02/24825-2021-24 02 декабря 2021 г.";

4) подпункт 23 пункта 2 дополнить подпунктами "в" и "г" следующего содержания:

"в) с 27 января по 06 февраля 2022 г. на территориях г. Пскова, Псковского района организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществлять реализацию таких образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Указанное ограничение не распространяется на работу дежурных групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов, а также на организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ среднего профессионального образования, основных программ профессионального обучения;

г) с 27 января по 06 февраля 2022 г. на территориях г. Пскова, Псковского района приостановить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в очной форме для несовершеннолетних;";

5) пункт 2 дополнить подпунктом 34 следующего содержания:

"34) с 27 января по 06 февраля 2022 г. на территориях г. Пскова, Псковского района организациям культуры независимо от формы собственности, иным организациям независимо от формы собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим творческую деятельность, деятельность в области искусства и организации развлечений, приостановить проведение занятий с несовершеннолетними в очной форме;";

6) подпункт "б" подпункта 6 пункта 3 изложить в следующей редакции:

"б) заселяемого несовершеннолетнего гражданина в возрасте 14 лет и старше одного из следующих документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню заселения в пансионат, санаторно-курортную организацию (санаторий), либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, срок действия которого составляет 48 часов от времени результата такого лабораторного исследования.";

7) подпункт "б" подпункта 7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

"б) заселяемого несовершеннолетнего гражданина в возрасте 14 лет и старше одного из следующих документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню заселения в объект временного проживания граждан, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, срок действия которого составляет 48 часов от времени результата такого лабораторного исследования.";

8) подпункт 2 пункта 3.3 изложить в следующей редакции:

"2) заселяемого несовершеннолетнего гражданина в возрасте 14 лет и старше одного из следующих документов (в том числе в электронном виде): документа, подтверждающего прохождение вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) двумя компонентами двухкомпонентной вакцины, либо документа, содержащего сведения о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение двенадцати месяцев, предшествующих дню заселения, либо документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом ПЦР, срок действия которого составляет 48 часов от времени результата такого лабораторного исследования.";

9) дополнить пунктом 11 следующего содержания:

"11. Комитету по образованию Псковской области организовать с 27 января по 06 февраля 2022 г. на территориях г. Пскова, Псковского района:

1) реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, дополнительных общеобразовательных программ;

2) работу дежурных групп в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, для осуществления присмотра и ухода за обучающимися 1 - 4 классов.";

10) пункт 17 изложить в следующей редакции:

17. Комитету по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области:

1) организовать совместно с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров общественным автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным транспортом, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими эксплуатацию помещений автовокзалов, автостанций, железнодорожных вокзалов, аэропорта города Пскова "Княгиня Ольга", выполнение пунктов 4.4, 6.2 санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15;

2) обеспечить приостановление с 27 января по 06 февраля 2022 г. на территориях г. Пскова, Псковского района на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом действия льготных проездных билетов для обучающихся образовательных организаций, указанных в подпункте "в" подпункта 23 пункта 2 настоящего указа, с продлением срока действия таких проездных билетов после 06 февраля 2022 г.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу с 27 января 2022 г.

Губернатор области М.Ведерников







