Путин 28 января поговорит с Макроном по телефону

На 28 января запланирован телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с французским лидером Эмманюэлем Макроном, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Макрон - да, действительно на пятницу запланирован телефонный разговор", - сказал он​​​.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли в планах контакт с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. "Насколько мне известно, никаких официальных обращений не было​​​. Действительно, было во время одного из заявлений выражено такое пожелание. Поэтому по Джонсону пока понимания нет", - сообщил представитель Кремля.