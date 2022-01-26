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26.01.2022 14:38
Рубрика: Общество

Путин привел доказательство эффективности "Спутника V" против "омикрона"

Текст: Кира Латухина
Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" продемонстрировала наибольший титр антител к "омикрону", согласно проведенному в Италии исследованию. Об этом заявил на встрече с итальянскими бизнесменами президент.
Фото: Кирилл Зыков /Агентство "Москва" Фото: Кирилл Зыков /Агентство "Москва"
Фото: Кирилл Зыков /Агентство "Москва"
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
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"Конечно же, активизации деловых контактов и поездок не способствует то, что между Россией и Евросоюзом до сих пор не завершен процесс взаимного признания вакцин и прививочных сертификатов", - отметил Владимир Путин.

Президент напомнил о недавнем совместном российско-итальянском сравнительном исследовании вакцин, проведенном в Национальном институте инфекционных заболеваний в Италии. По его результатам российский препарат "Спутник V" продемонстрировал наибольший титр вируснейтрализующих антител к штамму "омикрон" и вновь доказал тем самым свою высокую эффективность, сообщил Путин.

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