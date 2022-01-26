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26.01.2022 14:29
Рубрика: Власть

Путин заявил об историческом минимуме безработицы

Текст: Кира Латухина
Ключевой фактор инвестиционной привлекательности России - макроэкономическая стабильность, заявил президент на встрече с итальянскими бизнесменами. Этому уделяется и будет уделяться приоритетное внимание, заверил он.

"Вызванный пандемией глобальный экономический кризис сказался на нашей стране не так существенно, не так значительно, как на других государствах. Это стало возможным во многом благодаря структурной надежности российской экономики", - заявил Владимир Путин.

По оценкам, по итогам прошедшего года рост ВВП составил примерно 4,5 процента, сказал президент.

"Безработица у нас держится на исторических минимумах - 4,3 процента", - отметил он.

Путин назвал Россию надежным поставщиком энергоресурсов
Власть Работа власти Внутренняя политика Президент

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