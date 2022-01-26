Работа лондонского метро была приостановлена из-за лебедя на путях

Лебедь парализовал работу метро Лондона на целый час - птица сидела на путях и отказывалась уходить. Пассажиры пытались криками спугнуть птицу, но это не помогло.

Пока работники метрополитена пытались убрать лебедя в безопасное место, были отменены или перенаправлены 14 поездов.

"Птица была дезориентирована и не знала, что делать, - приводит "Газета.Ru" заявление сотрудников метрополитена. - У нее был недобор веса, скорее всего, у лебедя просто не было сил, чтобы улететь".

Спасенного лебедя передали ветеринарам. После осмотра его отпустили на волю.