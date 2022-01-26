Расселение аварийных домов перевыполнено на 24%

Программа переселения из аварийного жилья перевыполнена на 24,4% по расселяемой площади и на 29,8% по числу переехавших в новые квартиры граждан. Об этом сообщил Фонд содействия реформированию ЖКХ, подводя итоги 2021 года.

Всего с 2019 до 2024 года должны переехать в новое жилье 509,48 тысячи человек, должно быть расселено 9,03 млн кв.м аварийных домов. На 2019-2021 годы был запланирован переезд 207,18 тысячи человек с 3,73 млн кв.м аварийного жилья. При этом фактически за это время расселено 268,96 тысячи жителей с 4,64 млн кв.м.

Ряд регионов уже полностью завершил программу переселения. Среди них - Карачаево-Черкесия, Сахалинская область, Чечня, Саратовская и Магаданская области, а также Севастополь и Санкт-Петербург.

В передовиках - Ханты-Мансийский АО и Иркутская область, где план на 2019-2021 годы перевыполнен на 212,1% и 240,3% соответственно. В отстающих - Кабардино-Балкария и Еврейская АО, где выполнено лишь 55,3% и 50,8% от плана.