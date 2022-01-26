Более миллиона тонн вторсырья собрали в Москве за прошлый год

Впервые в истории города в рамках программы раздельного сбора мусора за год москвичи сдали рекордный объем вторсырья - более 1 млн тонн. Подробности рассказал заместитель мэра в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"За прошлый год при сортировке было выделено и направлено на переработку более 1 млн тонн вторсырья, что на 18% больше аналогичного предыдущего показателя, - отметил Петр Бирюков. - Рост доли собранного вторсырья еще раз подтверждает, что выбранная в столице стратегия по решению вопроса с бытовыми отходами правильная, она уже доказала свою эффективность, получила одобрение и поддержку горожан".

Впервые начали раздельно собирать мусор в столице 1 января 2020 года. Тогда власти города поставили цель - сделать процесс раздельного сбора мусора максимально удобным. Для этого выбрали систему сбора отходов в два контейнера: в один собирают все то, что можно переработать, в другой - остальной мусор. Как отмечают Петр Бирюков, результаты программы свидетельствуют о том, что она интересна и полезна москвичам, ведь год от года растет количество собираемого вторсырья.

Напомним, что в столице созданы условия для сортировки мусора - во дворах и около объектов социальной сферы оборудовано более 22 тыс. контейнерных площадок, установлено свыше 60 тысяч брендированных контейнеров.