Чат-бот Кузя поможет пережить одиночество

Одиночество среди миллионов людей вокруг - одна из самых больных проблем практически любого мегаполиса. В последнее время свою роль сыграла и пандемия - большинство москвичей, опасаясь заразиться, теперь все реже заводят новые знакомства, опасаются и встреч с давно знакомыми. Пытаясь защитить от депрессии одиноких горожан, благотворительный фонд Помоги.Орг создал чат-бот Кузю, который каждый день интересуется их делами и здоровьем.

Здравствуй, бот!

Кузя - друг пока лишь нескольких сотен москвичей. Каждый день он отправляет им сообщение, а если кто-то не выходит на связь, бьет тревогу. Прежде всего чат-бот предназначен мамам и папам, которые в одиночку воспитывают ребенка-инвалида, пенсионерам и людям с тяжелыми заболеваниями, редко выходящим из своих квартир и общающимся с миром только с помощью интернета. Все они по утрам получают на телефон СМС от Кузи. Причем не с дежурными фразами вроде как дела, а с пожеланиями, способными вызвать улыбку.

Например: "Желаю тебе, Мария, хорошего настроения. И пусть ни погода, ни взгляды прохожих не волнуют твою душу. Верь в себя, вдохновляйся! Постараешься?", "Татьяна! Жизнь слишком коротка, чтобы просыпаться утром с сожалениями. Давай любить тех, кто относится к нам хорошо, прощать тех, кто не прав, и верить, что все происходит не случайно. Попробуем вместе?" Вопрос в конце фразы Кузя поставил не случайно. Достаточно написать короткое "ок", и Кузя напомнит, что он всегда рядом и на связи.

"Ситуации бывают разные. Кузя помогает не допустить самых страшных случаев, например, когда мама ребенка-инвалида почувствовала себя плохо и потеряла сознание, а ребенок не в состоянии вызвать "скорую". Бывает, что не в состоянии позаботиться о себе и попросить пенсионеры, у которых узкий круг общения, а соцработник приходит раз в неделю. В итоге они оказываются заперты в собственной квартире, как в клетке", - рассказывает Людмила Баранова, руководитель проектов фонда.

Москвичка Татьяна Усова начала получать сообщения от Кузи одной из первых в столице. Она одна воспитывает Дениса - ребенка-инвалида с тяжелой формой ДЦП. "Мое знакомство с фондом началось в 2008 году, когда мы переехали в Москву из Владивостока. Я понимала, что только в столице у моего ребенка есть будущее. Он не ходит, не говорит, не двигает руками, но у него абсолютно здоровая голова и при современных возможностях реабилитации мальчик может добиться успехов", - поделилась Татьяна.

В столицу они переехали, когда сыну было 8 лет. Утром Татьяна отвозила его в школу, а вечером делала с ним уроки. Надо было платить за съемную квартиру, зарабатывать на жизнь, и Татьяне пришлось работать даже по ночам. Волонтеры фонда иногда помогали ей присматривать за ребенком. Но накопленная усталость, постоянные переживания за сына дали о себе знать, в результате однажды она потеряла сознание, оказалась в реанимации. "Я боюсь повторения этого, поэтому Кузя, который контролирует порядок в нашей маленькой семье, нам просто необходим", - говорит Татьяна.

После переезда в Москву Дениса подключили к системе управления взглядом, в точности как у знаменитого английского физика Стивена Хокинга, на которого мальчик хочет быть похожим. Сейчас мальчик учится в школе, участвует в олимпиадах. Однажды, правда, Татьяна пропустила несколько сообщений от чат-бота - они были с сыном на соревнованиях, и Кузя поднял тревогу. Когда же операторам все-таки удалось дозвониться до Татьяны, она предложила добавить своему другу новую функцию - отключать на какое-то время и не беспокоиться. Теперь, если написать в чат "Кузя, пауза" и указать количество часов, в ответ придет сообщение: "Я буду скучать. Если захочешь продолжить наши диалоги раньше, просто напиши мне: Кузя, пиши, и я снова буду на связи".

Фото: Помоги.Org

Всегда на связи

Подружиться с Кузей очень просто. Достаточно заполнить короткую анкету на сайте фонда, указав в ней все телефоны близких людей и соседей. Со следующего дня Кузя уже начнет присылать свои добрые письма. Их, к слову, пишет вся команда фонда, в которой насчитывается порядка 150 специалистов. От имени Кузи они не забывают поздравить своих абонентов с днем рождения и Новым годом, интересуются планами и мечтами своих подопечных.

"Почти за год работы ничего особо тревожного не случалось. В конце прошлого года, правда, с ковидом слегла мама ребенка-инвалида. К ним сразу отправили волонтеров, а женщину познакомили с телемедициной, связали с опытными врачами, и она быстро пошла на поправку. Если же возникает критическая ситуация, например, человек не выходит на связь в течение дня, а соседи и родственники не знают, что с ним, мы обращаемся в соцзащиту, которая имеет право вызвать к нему домой полицию и выяснить, не случилась ли беда. Все это происходит оперативно - максимум за два дня", - уточняет Людмила Баранова.

Отвечать Кузе можно одним или двумя словами "привет" или "все хорошо". Заболевшие коронавирусом могут отправить ему "К19", и Кузя немедленно свяжет их с оператором, который подскажет, что делать, или вызовет врача.

Кроме одиноких мам и пенсионеров, есть среди абонентов и полные семьи, в которых папа часто бывает в командировках или работает вахтовым методом. "Скоро Кузя будет не только интересоваться делами и здоровьем, но и сможет отвечать на вопросы, помогать от лица фонда в разных ситуациях. К примеру, фонд организует онлайн-консультации с врачами, психологами и юристами московских клиник, может также помочь с доставкой продуктов и лекарств и уходом за больными при COVID-19 одинокой мамы, опекуна или члена семьи", - добавила координатор проекта Алина Комиссарова.

Хештэг: тревожность в большом городе

У нас не принято делиться проблемами друг с другом даже в кругу близких. Люди могут ощущать заброшенность, покинутость, тоску, но не говорить об этом. Это приводит к депрессии. Психолог, доцент кафедры маркетинга РЭУ имени Г.В. Плеханова Инга Корягина уверена, что чат-бот Кузя - очень своевременный проект, который может совершить революцию в отношении горожан к психологической поддержке в период пандемии.

Фото: Помоги.Org

"Кузя помогает снять тревожность, накопленную за два года COVID-19. У нас пока нет массовой культуры обращения за психологической помощью. Если болит зуб, все знают, что поможет стоматолог, если болит голова - пьют таблетку. Когда болит душа, принято отмалчиваться. Многие расценивают поход к психологу как слабость. Чат-бот - это первая ступень к формированию этой культуры. Если люди научатся говорить о своих проблемах с электронным устройством, то скоро будут готовы обратиться и к живому профессионалу", - говорит психолог. Чтобы поддержать проект, она предлагает запустить в интернете хештэг: #тревожностьвбольшомгороде.

Справка "РГ"

Чтобы подключиться к Кузе, заполните анкету на сайте neodni.org или найдите бота Kuzya@pomogi.org в мессенджерах (Telegram, WhatsApp, Viber), где нужно набрать команду: "Кузя, давай дружить" (без кавычек и с пробелами между словами). Подробности можно узнать по телефону "горячей линии": +7(499) 383-02-44.