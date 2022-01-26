Гражданин США арестован в Воронеже за нападение на полицейского

27-летний турист из США заключен в Воронеже под стражу по решению суда. Против американца возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского.

Иностранца доставили в дежурную часть транспортной полиции на станции Воронеж вечером 17 января за пьяный дебош в поезде. В полиции молодой человек продолжил буянить и несколько раз ударил ногой сотрудника МВД.

- Действия дебошира были пресечены сотрудниками полиции, - сообщили в СК по региону.

На американца завели уголовное дело о насилии против представителя власти, находящего при исполнении служебных обязанностей (статья 318 УК РФ).