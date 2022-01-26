Интервалы движения столичных трамваев составили менее 4 минут

В 2021 году на 75% участков трамвайной сети в Москве интервалы движения трамваев составили менее 4 минут. Об этом рассказали "РГ" в пресс-службе департамента транспорта Москвы.

Связано сокращение интервалов движения с переходом в управление метро. Впрочем, пока такие успехи есть не на всех линиях. Например, в периоды сильных снегопадов в часы пик в минувшем декабре ждать трамваем приходилось до 20 минут.

Как рассказывает пресс-служба, проведено масштабное обновление парка - за 5 лет поступил 461 современный трамвай. Добавлено 30 тыс. новых пассажирских мест. Благодаря контрактам жизненного цикла техника находится под полным контролем 24/7 - сервисным обслуживанием и ремонтом занимается производитель в течение 30 лет, что убрало проблемы с выходом транспорта на линии.

Благодаря новым технологиям ремонтные работы проходят без закрытия линий в будние дни. В этом году планируется 70% капитального ремонта путей провести силами метро. Кроме того, в планах обновить в 2022 году 20 стрелочных переводов, около 90 км контактной сети и питающих кабелей - все это позволит еще улучшить движение трамваев в Москве.

Кстати, интервал движения трамвая - 4 минут - один из самых низких в мире. В Сиднее он составляет 8 минут. В Париже - 9,5 минуты, в Гонконге - 10,5 минуты.