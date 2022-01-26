Новости

Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением мер по COVID-19 в Москве 16:20
Танцующая в TikTok девушка заработала больше главы нефтяной ExxonMobil 16:08
Исмаил Османов: Плановое лечение детей в Москве приостановлено из-за риска заражения COVID-19 16:04
Оперштаб: В Москве за сутки госпитализированы 1188 пациентов с COVID-19 16:03
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing 16:03
Синоптики предупредили о новых снегопадах в Москве 15:59
Володин заявил о единогласной поддержке Госдумой деятельности МИД РФ 15:58
Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью 15:55
Минск: Утверждена государственная инвестпрограмма на 2022 год 15:54
Мишустин постановил размещать экспресс-тесты жителей отдаленных районов на "Госуслугах" 15:53
Госдума ввела штрафы для операторов связи за переводы денег нелегальным казино 15:52
Оверчук отметил положительную динамику устранения барьеров на рынке ЕАЭС 15:48
Лавров: Запад хочет реальной провокации вокруг Украины 15:41
Путин в годовщину снятия блокады Ленинграда посетит Пискаревское кладбище 15:34
Долина зайцев и мировые башни стали популярными арт-объектами России 15:27
Работа лондонского метро была приостановлена из-за лебедя на путях 15:25
Ростехнадзор: На "Листвяжной" фальсифицировали работу систем контроля 15:24
Правительство разрешило использование эторфина в ветеринарии 15:15
В Москве появились "блогерские" квартиры 15:12
Морпехи Балтфлота вышли на защиту побережья в Калининградской области 15:12
День памяти жертв холокоста включили в школьный план воспитательной работы 15:11
Назван популярный овощ, сок которого снижает давление 14:59
Турчак: РФ должна поддержать ЛНР и ДНР поставками отдельных видов вооружений 14:55
Губернатор Ростовской области анонсировал ужесточение антиковидных мер 14:46
Бабиков завоевал серебро в индивидуальной гонке на ЧЕ по биатлону 14:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 16:04
Рубрика: Общество

Исмаил Османов: Плановое лечение детей в Москве приостановлено из-за риска заражения COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Сегодня в столице временно приостановлена плановая госпитализация детей. Пока, как сообщает департамент здравоохранения Москвы, недели на две-три. Причина - всплеск детской заболеваемости COVID-19.

Буквально накануне мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном штабе при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что ситуация с COVID-19 в столице развивается по европейскому сценарию. "Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного прироста заболеваемости ковидом, - сказал он. - За две недели показатели декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 тысяч". Так болеют взрослые москвичи. Дети, как стало известно, еще сильнее. Среди них заболеваемость в городе за две последние недели выросла в 14 раз - с двух тысяч в неделю до 28 тысяч. Отличается и ситуация с госпитализацией: у взрослых она остается примерно на одном и том же уровне - порядка тысячи пациентов в сутки, а у детей и тут рост. Да какой - в десять раз, до 120 заболевших в сутки.

Комментируя "РГ" заболеваемость детей, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов сказал:

- Безусловно, такое решение мы принимали, исходя исключительно из того, что это совершенно необходимая мера для минимизации рисков заражения детей. Дело в том, что примерно половина детей, госпитализируемых с COVID-19, переводится из других больниц, где они проходили плановое лечение от других заболеваний (это делается в целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей).

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Молекулярный генетик спрогнозировал, когда ослабеет коронавирус

В то же время департамент здравоохранения подчеркивает: временные изменения в работе детских больниц не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а так же при других заболеваниях, когда медлить с медицинской помощью нельзя. Подтвердил это и Исмаил Османов: "Ни один ребенок, у которого есть угроза жизни или ухудшения здоровья, не будет упущен. Речь идет только о временной отмене именно плановых госпитализаций, которые абсолютно безболезненно можно отложить на три недели. Экстренная же медицинская помощь будет оказываться в полном объеме для всех детей".

Врач ответил, что все стационары, от которых это зависит - скоропомощные, травматологии, нейрохирургии, работают как и прежде. Без изменений остается и медицинская помощь новорожденным - она оказывается и будет оказываться, как и прежде, незамедлительно в полном объеме.

Столичные власти просят горожан с пониманием отнестись к вынужденным мерам, цель которых - обеспечить безопасность маленьких москвичей и справиться с новой волной пандемии коронавируса.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
В Черное море на учения вышли более 20 боевых кораблей
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе