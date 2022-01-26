Исмаил Османов: Плановое лечение детей в Москве приостановлено из-за риска заражения COVID-19

Сегодня в столице временно приостановлена плановая госпитализация детей. Пока, как сообщает департамент здравоохранения Москвы, недели на две-три. Причина - всплеск детской заболеваемости COVID-19.

Буквально накануне мэр Москвы Сергей Собянин на оперативном штабе при правительстве по борьбе с коронавирусом сообщил, что ситуация с COVID-19 в столице развивается по европейскому сценарию. "Мы видим арифметическую прогрессию еженедельного прироста заболеваемости ковидом, - сказал он. - За две недели показатели декабря были превышены в пять раз и за неделю достигли 100 тысяч". Так болеют взрослые москвичи. Дети, как стало известно, еще сильнее. Среди них заболеваемость в городе за две последние недели выросла в 14 раз - с двух тысяч в неделю до 28 тысяч. Отличается и ситуация с госпитализацией: у взрослых она остается примерно на одном и том же уровне - порядка тысячи пациентов в сутки, а у детей и тут рост. Да какой - в десять раз, до 120 заболевших в сутки.

Комментируя "РГ" заболеваемость детей, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, главный врач детской городской клинической больницы имени З.А. Башляевой Исмаил Османов сказал:

- Безусловно, такое решение мы принимали, исходя исключительно из того, что это совершенно необходимая мера для минимизации рисков заражения детей. Дело в том, что примерно половина детей, госпитализируемых с COVID-19, переводится из других больниц, где они проходили плановое лечение от других заболеваний (это делается в целях снижения риска инфицирования наиболее уязвимых категорий детей).

В то же время департамент здравоохранения подчеркивает: временные изменения в работе детских больниц не распространяются на плановую госпитализацию маленьких пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями для проведения противоопухолевого лечения, а так же при других заболеваниях, когда медлить с медицинской помощью нельзя. Подтвердил это и Исмаил Османов: "Ни один ребенок, у которого есть угроза жизни или ухудшения здоровья, не будет упущен. Речь идет только о временной отмене именно плановых госпитализаций, которые абсолютно безболезненно можно отложить на три недели. Экстренная же медицинская помощь будет оказываться в полном объеме для всех детей".

Врач ответил, что все стационары, от которых это зависит - скоропомощные, травматологии, нейрохирургии, работают как и прежде. Без изменений остается и медицинская помощь новорожденным - она оказывается и будет оказываться, как и прежде, незамедлительно в полном объеме.

Столичные власти просят горожан с пониманием отнестись к вынужденным мерам, цель которых - обеспечить безопасность маленьких москвичей и справиться с новой волной пандемии коронавируса.