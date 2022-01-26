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Рубрика: Происшествия

Из-за фиктивной проверки дымохода умерли три человека

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 18(8666)
Халатное отношение к своим служебным обязанностям для простого техника управляющей компании в Тульской области закончилось сроком в колонии. Но для жильцов дома, который она обслуживала, лень техника стоила жизней ни в чем не повинных людей.

С гибелью граждан по закону разбирается Следственный комитет. Смерть нескольких человек, погибших в своей квартире и на телах которых не было никаких криминальных следов, расследовал СК по Тульской области.

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Все собранные им доказательства вчера признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице управляющей компании. Женщина занимала должность техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов.

Она признана виновной в совершении преступления, о котором говорится в статье 238 Уголовного кодекса РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" об этом деле в следственном ведомстве.

Несмотря на то, что 51-летняя женщина отвечала только за дымоходы и вентиляцию в жилых домах, которые обслуживала управляющая компания, она больше делала вид, что работает. То есть техник не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов. В том числе она никогда не была и в квартире, расположенной в одном из домов на улице Советской города Болохово Киреевского района.

Надо сказать, что по принятым правилам и нормам вентиляцию и дымоходы в многоквартирных и частных домах надо проверять регулярно и внимательно. Это, если так можно выразиться, жизненная необходимость, существующая давно и во всех странах.

По принятым нормам вентиляцию и дымоходы в домах надо проверять регулярно и внимательно

В тульской управляющей компании, как и во всех остальных, существовал график таких профилактических осмотров. Техник должна была следить и контролировать выполнение профилактических осмотров. И это она также не делала. Но ведь отчитываться о проделанной работе необходимо, поэтому техник, как потом записали в своих материалах следователи, "составила содержащие ложные сведения акты о выполнении данных работ".

Казалось бы - мелочь. Но в результате своевременно не обнаруженных повреждений дымового вентиляционного канала в квартире, где работал газовый водонагреватель, произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе. Подробнее - случилось вот что. В ночь с 16 на 17 марта прошлого года в одной из квартир дома легли спать и утром не проснулись проживавшие в этой квартире супруги. Третьей погибшей оказалась их родственница - 64-летняя женщина.

В Следственном комитете не стали называть ни фамилии погибших граждан, ни фамилию техника. Нашли погибших жильцов не сразу. А эксперты сделали однозначный вывод - люди умерли от отравления окисью углерода. В просторечии - от угарного газа. Этот "тихий убийца" не имеет запаха, и человек, надышавшись им, просто засыпает, чтобы никогда не проснуться.

Так что работа обыкновенного техника в управляющей компании может оказаться смертельно опасной, если он не выполняет требования техники безопасности. А следствие, разбирая гибель жильцов дома, еще раз подчеркнуло, насколько важен для жизни граждан честный труд коммунальщиков.

По приговору суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы. Она проведет два ближайших года в исправительной колонии общего режима.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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