Из-за фиктивной проверки дымохода умерли три человека

Халатное отношение к своим служебным обязанностям для простого техника управляющей компании в Тульской области закончилось сроком в колонии. Но для жильцов дома, который она обслуживала, лень техника стоила жизней ни в чем не повинных людей.

С гибелью граждан по закону разбирается Следственный комитет. Смерть нескольких человек, погибших в своей квартире и на телах которых не было никаких криминальных следов, расследовал СК по Тульской области.

Все собранные им доказательства вчера признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшей сотруднице управляющей компании. Женщина занимала должность техника по эксплуатации дымовых и вентиляционных каналов.

Она признана виновной в совершении преступления, о котором говорится в статье 238 Уголовного кодекса РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".

Вот что рассказали корреспонденту "РГ" об этом деле в следственном ведомстве.

Несмотря на то, что 51-летняя женщина отвечала только за дымоходы и вентиляцию в жилых домах, которые обслуживала управляющая компания, она больше делала вид, что работает. То есть техник не проводила осмотр дымовых и вентиляционных каналов. В том числе она никогда не была и в квартире, расположенной в одном из домов на улице Советской города Болохово Киреевского района.

Надо сказать, что по принятым правилам и нормам вентиляцию и дымоходы в многоквартирных и частных домах надо проверять регулярно и внимательно. Это, если так можно выразиться, жизненная необходимость, существующая давно и во всех странах.

По принятым нормам вентиляцию и дымоходы в домах надо проверять регулярно и внимательно

В тульской управляющей компании, как и во всех остальных, существовал график таких профилактических осмотров. Техник должна была следить и контролировать выполнение профилактических осмотров. И это она также не делала. Но ведь отчитываться о проделанной работе необходимо, поэтому техник, как потом записали в своих материалах следователи, "составила содержащие ложные сведения акты о выполнении данных работ".

Казалось бы - мелочь. Но в результате своевременно не обнаруженных повреждений дымового вентиляционного канала в квартире, где работал газовый водонагреватель, произошло превышение предельно допустимой концентрации угарного газа в воздухе. Подробнее - случилось вот что. В ночь с 16 на 17 марта прошлого года в одной из квартир дома легли спать и утром не проснулись проживавшие в этой квартире супруги. Третьей погибшей оказалась их родственница - 64-летняя женщина.

В Следственном комитете не стали называть ни фамилии погибших граждан, ни фамилию техника. Нашли погибших жильцов не сразу. А эксперты сделали однозначный вывод - люди умерли от отравления окисью углерода. В просторечии - от угарного газа. Этот "тихий убийца" не имеет запаха, и человек, надышавшись им, просто засыпает, чтобы никогда не проснуться.

Так что работа обыкновенного техника в управляющей компании может оказаться смертельно опасной, если он не выполняет требования техники безопасности. А следствие, разбирая гибель жильцов дома, еще раз подчеркнуло, насколько важен для жизни граждан честный труд коммунальщиков.

По приговору суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы. Она проведет два ближайших года в исправительной колонии общего режима.