Как увеличить доходы от сдачи жилья в аренду

Многие владельцы квартир, которые сдают свое жилье в долгосрочную аренду - на месяцы и годы, задумываются о том, чтобы перейти на посуточную сдачу жилья и превратить это в гораздо более прибыльный бизнес.

Какие нюансы есть в краткосрочной аренде и что учесть, решившись менять квартирантов каждые несколько дней, рассказал гендиректор сервиса "Суточно.ру" Юрий Кузнецов.

Какая выгода?

Сдавать квартиру посуточно примерно в полтора-два раза выгоднее, чем в долгосрочную аренду. К примеру, средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве - 40 тысяч рублей в месяц, при краткосрочной аренде - около 3 тысяч рублей в сутки. При заполняемости в 70% арендодатель может в среднем зарабатывать 60-80 тысяч рублей. В регионах цены ниже, но пропорции примерно такие же.

К примеру, в Челябинске и Волгограде однокомнатную квартиру можно снять, по данным SRG, в среднем за 12 тысяч рублей в месяц. В краткосрочную аренду "однушки" здесь сдаются за 2-2,2 тысячи рублей. В Казани ставки 20 тысяч и 3,2 тысячи рублей соответственно.

При этом важно помнить о сезонности, отмечает Кузнецов: спрос на жилье и доход в течение года варьируются. Но арендодатель может варьировать и цену, выравнивая эти колебания. Активными для посуточной аренды традиционно считаются январь, май, летние месяцы, сентябрь. Кроме того, собственник может менять цену в зависимости от числа жильцов, дня недели (будни или выходные), проведения в городе массовых мероприятий.

Что сдаем?

Перед тем как заняться посуточной арендой, оцените, подходит ли квартира для этих целей. Самое главное - ее местоположение. При этом квартира не обязательно должна находиться в центре города. Если она расположена где-то в спальном районе, но недалеко есть крупные медицинские центры, вузы, стадионы или значимые культурные объекты, на нее также будет спрос. Арендовать жилье могут не только туристы, но и родственники пациентов, студенты, спортсмены, прибывшие на соревнования.

Арендовать жилье могут не только туристы, но и студенты, спортсмены или родственники пациентов больницы

Стандартный вариант для посуточной аренды - "однушка" или студия. Важно понимать, что альтернатива для арендатора в этом случае - номер в отеле. Поэтому квартиру нужно обустроить так, чтобы она не уступала гостинице: должен быть свежий ремонт, современная мебель, бытовая техника, необходимые принадлежности. Многие жильцы предпочтут квартиру с большой кроватью, а не диваном. Но наличие дополнительно и дивана станет преимуществом (в квартире сможет остановиться, например, семья с детьми). Очень важно наличие обустроенной кухни с плитой и микроволновой печью. Главные критерии, на которые смотрят арендаторы при поиске жилья, - Wi-Fi, собственная кухня, фен и стиральная машина, рассказывает Кузнецов. Кроме того, потребуется купить постельное белье, полотенца, посуду, чайник, утюг с гладильной доской, шампунь и другие туалетные принадлежности. Также считается хорошим тоном позаботиться о таких мелочах, как салфетки, губки, соль, сахар, подсолнечное масло, чай, кофе. Это не влияет на то, выберут ли вашу квартиру при поиске, но очень вероятно, что гости это оценят и оставят о вашем жилье хорошие отзывы. А это привлечет новых гостей.

"Чем лучше обустроена квартира, тем чаще она будет попадать в результаты поиска, так как люди обычно ищут жилье, используя фильтры", - отмечает эксперт.

На что тратиться?

При подсчете будущих доходов нужно учесть и предстоящие расходы. В основном придется тратиться на коммунальные платежи, налоги (арендодатели регистрируются как самозанятые), мелкий ремонт и повседневные принадлежности. Некоторые владельцы, освоив сдачу в краткосрочную аренду, арендуют еще по несколько квартир, оговорив с владельцами, что будут сдавать их в субаренду. Тут нужно вычесть из доходов плату за аренду собственнику жилья и учесть, что ряд вопросов придется периодически решать с хозяином.

Также нужно определиться, будете ли вы сами встречать и размещать гостей, заниматься уборкой и закупкой всего необходимого или кого-то наймете. В первом случае придется тратить свое время. Во втором необходимо учесть затраты на чужие услуги. Освободить время могут современные гаджеты. Кодовые замки позволяют дистанционно заселять и провожать гостей, а приводить квартиру в порядок в удобное владельцу время. Видеокамеры в подъезде - следить, чтобы в квартиру не вошли посторонние или не заселились десять человек вместо оговоренной пожилой супружеской четы.

Полезные советы

Как правильно снять квартиру посуточно?

Бронируйте жилье через специализированный сайт-агрегатор, их существует довольно много. Так проще добиться справедливости при каких-либо проблемах. Меньше вероятность, что владелец внезапно откажет в аренде накануне вашего приезда - в этом случае ему грозит солидный штраф. Хозяину, напротив, агрегатор может выплатить страховку, если гость, например, серьезно повредил имущество. Или удалит негативный отзыв, если владелец квартиры приведет весомые аргументы в свою пользу.

Если бронируете жилье незадолго до приезда, постарайтесь связаться с хозяином. Бывает, что квартира в нужную дату уже занята, но на сайте это еще указать не успели.

Изучите отзывы, отбрасывая чрезмерно хвалебные (возможно, их организовал хозяин) и негативные не по существу.

Трезво оцените фотографии. Зачастую владельцы заказывают специальную фотосессию профессионалам, и на снимках жилье выглядит куда лучше, чем в реальности. Могут быть разочарования.

Бывает, что уже при прибытии хозяин объявляет, что вынужден заселить вас в другую квартиру. Это может быть и квартира на другом этаже того же дома с точно таким же дизайном, но может быть и совершенно другое жилье в другом районе. Если хозяин предлагает жилье классом повыше или какие-то бонусы, то можно согласиться. Если вариант категорически не устраивает - отказывайтесь, пишите отзывы, но новое место ночлега придется искать оперативно.

Уточните, с какого времени можно заезжать в квартиру, где и у кого взять ключи, не берут ли доплату за заезд в ночное время, нужен ли залог. Становится популярным удаленное заселение - при этом хозяин лишь сообщает, какие цифры ввести на кодовом замке или где взять ключ, а квартирант может приехать в удобное ему время, не нужно оговаривать точное время встречи с владельцем.

При заезде осмотрите квартиру и сообщите хозяину, а лучше отправьте фото повреждений мебели и отделки. Иначе претензии и счета могут позже предъявить вам.