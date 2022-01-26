Когда и где в столице первые пассажиры поедут на беспилотном такси

В феврале в столице обещают запустить первые беспилотные такси компании "Яндекс". До этого более года они учились водить в условиях города. Как заказать такси с "искусственным интеллектом", насколько это безопасно и сколько будут стоить их услуги, выяснял корреспондент "РГ".

Ясное Ясенево

Обучали искусственный интеллект вождению в городских условиях на дорогах районов Раменки, Проспект Вернадского, Тропарево. Необычные бело-красные машины с лидарами - устройствами, подающими лазерный сигнал, радарами, камерами на крыше и дверях, уже примелькались местным жителям. Но для первых поездок с пассажирами для этих машин разработчики выбрали район Ясенево. Как объяснила "РГ" представитель направления беспилотных технологий "Яндекса" Ольга Рудакова, этот район изолирован, логично спроектирован, в нем хорошо развито дорожное сообщение, есть понятные регулярные внутрирайонные маршруты жителей. "Самые популярные тут направления пешеходов и пассажиров от дома до метро, к детским садам, магазинам, школам и обратно", - объясняет Рудакова. И такое уточнение не случайно. Как оказалось, машины без водителей поедут пока по 18 внутрирайонным улицам.

Больше экзотика

Более того, доехать, например, до конкретного подъезда дома тоже еще не получится. Работа "умных" шашечек будет напоминать работу маршруток: точки посадки и высадки пассажиров будут совпадать с ближайшими остановками общественного транспорта. Планируется организовать несколько десятков таких остановок: у станций метро "Ясенево", "Новоясеневская" и "Битцевский парк", торговых центров, детских садов, школ или спортивных клубов, жилых массивов. Еще одна тонкость - в этом такси нет детского кресла и бустера, а минимальный возраст пассажира 18+. При этом стоимость поездки совпадает со стоимостью обычного заказа такси: 199 рублей за подачу. Платить пассажир будет не столько за доставку по нужному адресу, сколько за экзотику. Те, кого это устраивает, должны зайти в приложение "Яндекс Go", выбрать район Ясенево и поставить на карте точки старта и финиша.

Первопроходцы

Желающих первыми отправиться в такую короткую, но необычную поездку, много. В компанию пришло уже 10 тысяч заявок от будущих пассажиров. "На первом этапе дадим доступ к услуге самым первым из отправивших заявку, - продолжает Рудакова. - Затем откроем такси для всех. Точную дату начала пассажирских перевозок беспилотником пока не назову. Насколько известно, правительство России устранило межведомственные разногласия по программе экспериментального правового режима (ЭПР)". Впрочем, на произвол судьбы эксперимент не бросят, каждые полгода компания должна направлять отчеты о ходе тестирования министерству экономического развития, курирующему ход эксперимента.

Завтра таксисты без работы не останутся

По словам Рудаковой, внедрение беспилотных автомобилей - процесс постепенный и плавный, поэтому все таксисты в один час работы не лишатся. Но таксисты все-таки волнуются о своей участи уже сейчас. Председатель координационного совета межрегионального профсоюза "Таксист" Андрей Попков сказал "РГ": "Заранее нужно думать о судьбе 1,2 миллиона таксистов, граждан России, работающих в городе. И вообще, сумеют ли эти "интеллектуальные" машины, например, ездить по льду, по сугробам? Для того чтобы запускать беспилотники, движение в городе должно быть отрегулировано и просчитано до миллиметра".

Сторонники и противники новинки есть и среди экспертов-транспортников. Например, директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин относится к затее скептически. "Для Москвы это интересный технический, но сомнительный эксперимент, - поделился он с "РГ". - Какой бы ни был качественный софт, он может дать сбой, спровоцировать аварию. Кто убытки компенсирует? Запускать такой транспорт надо там, где это экономически выгодно". В качестве примера он привел платную дорогу М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Прямая, без светофоров и пешеходов. По ней можно запустить автономный грузовик, и 700 километров он проедет. А доехав до города, за руль такой машины сядет водитель. Еще одно возможное применение беспилотника - подача машины каршеринга".

"Для успешного запуска коммерческой перевозки пассажиров нужно хорошо подготовиться, - считает директор Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли "Транспортная Ассоциация Московской Агломерации" Норайр Блудян. - Будет странным выпустить на дорогу роботов с пассажирами, не просчитывав риски и возможные последствия".

Есть сомнения и у председателя Общероссийского объединения пассажиров, члена Общественной палаты РФ Ильи Зотова: "Думаю, что упор нужно делать на беспилотные трамваи и поезда метро. Видел, как это работает в Дубае, очень впечатляет".

Прямая речь

К 2030 году беспилотник в Москве станет повседневным транспортом

Сергей Собянин, мэр Москвы:

"Думаю, что в 2030 году беспилотный транспорт станет повседневным городским стандартом. А пока Москва является городом номер один в мире по динамике развития каршеринга. На улицах города работает уже более 30 тысяч машин. В целом за последние годы московский транспорт сделал громадный шаг вперед, но мы не останавливаемся на достигнутом, наша цель - создать одну из лучших транспортных систем мира".

Об этом мэр Москвы Сергей Собянин заявил в Дубае в ходе Всемирной выставки "Экспо-2020". Представляя заявку Москвы на проведение "Экспо-2030", он рассказал, что с 2022 года в отдельных зонах будет разрешена коммерческая эксплуатация беспилотных такси.