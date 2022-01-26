Названы частые виды незаконных переделок квартир

О самых популярных у москвичей видах незаконных перепланировок корреспонденту "РГ" рассказали в Мосжилинспекции. Как выяснилось, чаще всего инспектора сталкиваются с объединением жилых комнат с лоджиями и газифицированными кухнями, захватом части подъезда или обустройством в нем личных кладовок, сносом вентиляционных коробов, а также переносом мокрых зон и разделением квартир на малогабаритные студии. Корреспондент "РГ" узнал подробности и выяснил, почему москвичи любят перестраивать свое жилье именно так.

В ведомстве говорят, что список основных нарушений, с которыми инспектора встречались в прошлом году, довольно типичен - такие нарушения были распространены и в предыдущие годы. Всего в 2021-м на незаконные перепланировки инспекторам пожаловались около 12 тысяч раз, во время проверок нарушения подтвердились почти в 15% случаев. Собственников 1761 помещения с перепланировкой оштрафовали в общей сложности на 15,8 миллиона рублей. Но главное - их обязали вернуть свои квартиры в тот вид, в каком они были до ремонта. И это, конечно, обходится куда дороже, чем штраф. Его размер, кстати, для физлиц - от 2 до 2,5 тысячи рублей.

Очень любят москвичи, например, объединять комнаты с лоджией. Соблазн большой - жилой площади всегда мало, комнаты кажутся тесными, а тут без дела простаивает лоджия. А зимой толку от нее вообще мало, там ведь холодно. Поэтому предприимчивые горожане попросту сносят оконно-дверной блок и делают лоджию частью комнаты. Потом туда для обогрева переносят и радиатор отопления. Многие наверняка удивятся - что ж тут криминального? Никто ведь не сносит несущую стену! Да, но такие манипуляции, во-первых, нарушают тепловой контур здания - квартира с присоединенной лоджией неизбежно начинает терять тепло. Чтобы компенсировать это, авторы ремонтов и наращивают радиаторы. Установка их на лоджии - еще одно нарушение - в систему отопления вмешиваться нельзя, это приводит к проблемам с теплом у соседей. Кроме того, увеличивается расход тепла, расплачиваться за который приходится всему дому.

Ну хорошо, лоджию нельзя присоединить, а кухню почему нельзя присоединить, скажем, к гостиной? Здесь кроется важный нюанс - если дом не газифицирован, то кухню на самом деле можно без проблем объединить с комнатой. Главное, предварительно согласовать перепланировку и не рушить несущие стены. А еще не менять комнаты местами - плита и мойка должны остаться на кухне. А вот газифицированную кухню по правилам нельзя оставлять даже без двери, не то, что без стен. Все дело в технике безопасности - газовое оборудование должно находиться в отдельном помещении.

Другие распространенные незаконные перепланировки, как правило, просто отравляют жизнь соседям. Например, москвичи часто не прочь прибрать к рукам часть общедомового имущества. Отгородить, например, себе кусок лестничной клетки.

Собственникам приходится возвращать своим квартирам прежний вид. Это дороже любого штрафа

Кстати

Почитать о других видах разрешенных и запрещенных перепланировок можно на сайте Мосжилинспекции - mos.ru/mgi. Там же можно взяться и за согласование будущего ремонта - сделать это в Москве сейчас можно только онлайн. В прошлом году такой возможностью воспользовались 36 тысяч москвичей.