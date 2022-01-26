Олег Меньшиков рассказал, почему снял спектакль Долина за неделю до премьеры

Художественный руководитель Театра им. Ермоловой Олег Меньшиков ответил на открытое письмо Олега Долина, чью премьеру спектакля "Двенадцатая ночь, или все что угодно" отменил буквально накануне премьеры. Ранее режиссер опубликовал в своем Facebook пост, в котором сообщил, что обескуражен отстранением и назвал грядущий выпуск своего спектакля командой Меньшикова "бандитским захватом".

Спектакль "Двенадцатая ночь, или все что угодно" по Шекспиру в постановке Олега Долина должен был выйти еще в ноябре, теперь в афише новые даты - февраль этого года. Причем еще не факт, что показы все-таки состоятся.

В открытом письме Олег Долин рассказал, что узнал об отстранении в тот момент, когда постановка была практически готова: "Не скрою, я был обескуражен, когда получил от вас смс-сообщение, из которого узнал, что вы отстраняете меня от работы и планируете выпускать мой спектакль со "своей командой", написал режиссер, обращаясь к Олегу Меньшикову.

Он также отметил, что театр указал ему на дверь, не заплатив ни рубля, а то, что "Двенадцатую ночь" худрук Ермоловского решил довести до сцены со своей командой, назвал воровством: "Что это может означать - что вы планируете "отредактировать" уже собранный спектакль? Или все это время где-то за кулисами готовили "свою" версию? В первом случае это неприкрытое воровство чужого спектакля, во втором - низость".

Олег Меньшиков на открытое письмо ответил открытым видео, где попытался объяснить свое решение:

"Какому художественному руководителю какого театра придет в голову идея отменить спектакль на два месяца вперед, в котором заняты Александр Петров, Стася Милославская, Саша Бортич, Антон Лапенко, Олег Меньшиков? Что я должен увидеть на сцене, чтобы принять такое решение, понимая, что театр терпит убытки примерно в 32 миллиона рублей? А увидел я спектакль, который по всем творческим параметрам не может быть показан зрителю".

Он также подчеркнул, что театр предлагал Долину найти компромисс в вопросах авторства и финансов, но тот отказался. На обвинения в краже Меньшиков отреагировал резко: "Если я бы захотел что-то украсть, то украл бы что-то поталантливее. Сейчас мы просто спасаем ситуацию". Выйдет ли в итоге "Двенадцатая ночь" - пока неясно. По словам худрука, в конце января актеры и вся постановочная команда соберутся и решат, возможно ли это.

Олег Долин - актер, режиссер. Брат кинокритика Антона Долина. Ставил спектакли в различных столичных театрах, в том числе РАМТе и "Школе современной пьесы". Преподает в ГИТИСе.