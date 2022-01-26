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26.01.2022 16:03
Рубрика: Общество

Оперштаб: В Москве за сутки госпитализированы 1188 пациентов с COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщает, что за сутки в городе госпитализированы 1188 человек. Накануне в стационары поступили на лечение 1126 заболевших. Вновь заразившихся в городе выявлено за сутки 19 856 человек вместо 18 935 днем ранее.

Фото: iStock
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Штаб напоминает: с учетом доминирования штамма "омикрон" и особенностей течения заболевания при этом варианте вируса число госпитализаций - наиболее объективный показатель для оценки ситуации. К аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 480 человек.

За последние сутки московские врачи вылечили еще 4338 пациентов. За все время пандемии выздоровели уже 1 935 354 человека. За сутки в городе зафиксировано 19 856 новых случаев COVID-19. Доля госпитализаций составляет шесть процентов.

За сутки скончались 74 пациента с подтвержденным диагнозом "пневмония" и положительным результатом теста на коронавирус.

Теперь москвичи с симптомами ОРВИ могут записаться к дежурному врачу онлайн. Это позволит минимизировать скопление большого числа пациентов в одно время. Записаться на прием можно на портале mos.ru в разделе "Запись на прием к врачу", на сайте emias.info в разделе "Запись к врачу" и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" в разделе "Запись". Пациенты, которые не пользуются цифровыми сервисами, по-прежнему могут прийти к дежурному врачу без предварительного звонка в порядке живой очереди.

Оперштаб напоминает: лучшая профилактика коронавирусной инфекции - это вакцинация. Прививку от COVID-19 можно сделать по предварительной записи в одном из центров вакцинации на базе поликлиник, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

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