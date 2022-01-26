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26.01.2022 16:56
Рубрика: Общество

Ракова: Скоро начнется вакцинация подростков 12-17 лет от COVID-19

Текст: Любовь Проценко
Фото: Олеся Курпяева/РГ Фото: Олеся Курпяева/РГ
Фото: Олеся Курпяева/РГ

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила: "Первая партия вакцины от коронавируса COVID-19 "Спутник М" поступила в столицу, вакцинация подростков от 12 до 17 лет начнётся в ближайшее время". В интервью телеканалу "Россия-24" она рассказала:

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"Вакцина для подростков с 12 до 17 лет уже зарегистрирована, первая партия поступила в Москву. В ближайшие дни мы откроем вакцинационные пункты, и все желающие могут записаться и вакцинировать своих детей, которые подпадают под эту возрастную группу".

Заммэра подчеркнула, что вакцинация детей будет проводиться исключительно добровольно, по желанию родителей.

Напомню, 24 ноября Минздрав РФ зарегистрировал вакцину для подростков от 12 до 17 лет под названием "Спутник М". Разработанная в том же центре им.Гамалеи Минздрава России, она представляет собой 1/5 дозы "Спутника V", применяемой для взрослых. Вакцина поступила в гражданский оборот.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Вакцинация от коронавируса

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