Ракова: В Москве больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут закрывать дистанционно

В Москве упрощается порядок закрытия больничных для пациентов с коронавирусом и ОРВИ - по завершении карантина и отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Она рассказала: "Нагрузка на поликлиники растет, лишний раз людям нет необходимости ходить в поликлинику, тратить свое время, поэтому с сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и ковидом будет закрываться без прихода в поликлинику. Врачи из поликлиник будут звонить, проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю. Если же состояние здоровья говорит о том, что еще нужно полечиться, то больничный так же автоматически будет продляться".