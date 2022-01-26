Ракова: В Москве больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут закрывать дистанционно

В Москве упрощается порядок закрытия больничных для пациентов с коронавирусом и ОРВИ - по завершении карантина и отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы