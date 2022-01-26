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26.01.2022 16:53
Рубрика: Общество

Ракова: В Москве больничные для пациентов с COVID-19 и ОРВИ будут закрывать дистанционно

Текст: Любовь Проценко
В Москве упрощается порядок закрытия больничных для пациентов с коронавирусом и ОРВИ - по завершении карантина и отсутствии симптомов его можно закрыть дистанционно. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы

Она рассказала: "Нагрузка на поликлиники растет, лишний раз людям нет необходимости ходить в поликлинику, тратить свое время, поэтому с сегодняшнего дня больничный для больных ОРВИ и ковидом будет закрываться без прихода в поликлинику. Врачи из поликлиник будут звонить, проводить консультацию, выяснять, позволяет ли состояние здоровья выписать человека, и закрывать больничный дистанционно, автоматически направляя его работодателю. Если же состояние здоровья говорит о том, что еще нужно полечиться, то больничный так же автоматически будет продляться".

Ракова: В столице свободно 42% коечного фонда для лечения COVID-19
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