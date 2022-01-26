Ракова: В Москве на "омикрон" приходится 80% выявляемых случаев COVID-19

В российской столице 80% вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции приходится на новый штамм "омикрон". Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

По ее словам, уровень заболеваемости коронавирусом продолжает расти. "Мы ежедневно фиксируем антирекорды как по количеству вновь выявленных случаев, так и по процентам роста, - рассказала она в эфире телеканала "Россия 24". - На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве".

Ракова также отметила, что больничный после окончания карантина и отсутствии симптомов теперь можно закрыть дистанционно.