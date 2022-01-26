Ракова: В Москве одновременно с COVID растет заболеваемость ОРВИ и гриппом

На долю "омикрона" в Москве приходится 80 процентов случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире телеканала "Россия 24". Она рассказала, что новый штамм коронавируса реже вызывает пневмонию и не доминирует в госпитализации/

"Такое "цунами" новых случаев выявления коронавирусной инфекцией и в нашей стране, и в других странах связано с приходом нового штамма "омикрон", - сказала заммэра. - На сегодняшний день этот штамм уже уверенно доминирует в Москве, по данным нашего секвенирования, 80 процентов вновь выявленных случаев приходится на штамм "омикрон".

В то же время в городе растет заболеваемость и другими сезонными инфекциями типа ОРВИ и гриппа. За последние недели по словам заммэра заболеваемость и по коронавирусу, и по другим ОРВИ выросла в пять раз.