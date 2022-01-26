Новости

В Госдуме назвали возможные сроки поставки оружия в ЛНР и ДНР 19:25
В России выросла минимальная цена на водку 19:22
Депутат Рады: Украинцы шутят о готовности сдаться в плен России 19:20
Эксперт: Ограничение наценок на продукты не скажется на бизнесе 19:20
Президент МОК поприветствовал участников пекинского инновационного форума 19:18
Глава ЛНР: Страна готова к любому сценарию развития событий в Донбассе 19:14
Первые региональные ретейлеры обязались ограничить наценки на продукты 19:10
Курс евро на Мосбирже превысил 90 рублей 19:09
Пять часов восстанавливали движение в ТиНАО после смертельной аварии 19:08
Голикова: Смертность в январе 2022 года ниже, чем год назад 19:03
Росстат фиксирует рост розничных цен на автомобильное топливо 19:01
Трамп заявил, что станет следующим президентом США 19:00
В НАО с зимника Нарьян-Мар - Усинск эвакуируют семьи с детьми 19:00
Немецкий музей расскажет о судьбе футболистов-евреев в годы нацизма 18:40
Краснодар из-за снегопада оказался на грани мусорного коллапса 18:35
Названы критерии, по которым молодежь выбирает место работы 18:24
Фонд защиты дольщиков переименован 18:14
Голикова: Регионам выделят в январе еще 7,3 млрд рублей для поликлиник 18:12
Абрамченко назвала приоритеты в финансировании российского села в 2022 году 18:12
Голикова: Регионы получат 60 млн экспресс-тестов на коронавирус 18:09
Фото: на съемках сериала Marvel воссоздали Красную площадь 18:09
Кравцов: Вопрос с третьей сменой в школах РФ будет решен в 2023 году 18:01
Ракова: В Москве одновременно с COVID растет заболеваемость ОРВИ и гриппом 17:56
Путин заявил об интересе итальянского бизнеса к сельскому хозяйству в РФ 17:48
ЦБ заявил, что последствия пандемии скажутся на управлении персоналом 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
Как автовладельцу отменить ошибочно наложенный штраф
26.01.2022 19:01
Рубрика: Экономика

Росстат фиксирует рост розничных цен на автомобильное топливо

Текст: Сергей Тихонов
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Средние розничные цены на бензин за период с 15 по 21 января выросли на 7 копеек - до 50,52 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 23 копейки до 54,69 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
ФАС возбудила первые дела после проверок цен на бензин в регионах

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 5 копеек - до 47,48 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 8 копеек - до 51,40 рубля за литр, а марка АИ-98 и выше прибавила в цене 9 копеек - 59,57 рубля за литр.

За период с 15 по 21 января рост цен на бензин отмечен в 47 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Липецкой области - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Дагестан, Чувашской республике, Тверской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,40 до 49,39 рубля, марки АИ-95 - от 51,30 до 57,19 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,90 до 48,88 рубля, марки АИ-95 - от 49,95 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,20 до 61,90 рубля за литр.

С конца декабря 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, бензин марки АИ-95 на 0,7%, марки АИ-98 - на 0,7%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,3%. За отчетную неделю цены на бензин в среднем выросли на 0,1%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 15 по 21 января вырос на 0,22%. Рост с начала года - 0,88%.

В регионах Экономика Транспорт Бензин Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Юг России ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Липецкая область СКФО Дагестан

Главное сегодня

Лавров: Генсек НАТО Столтенберг потерял связь с реальностью
Голикова: Госпитализация детей с COVID за два дня выросла на 36,5%
"Единая Россия" попросила руководство РФ оказать ЛНР и ДНР помощь военной продукцией
Россия обнародует все переданные Нидерландам документы по делу о крушении малазийского Boeing
В Кремле назвали слухами замену очного образования на дистанционное
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф