Росстат фиксирует рост розничных цен на автомобильное топливо

Средние розничные цены на бензин за период с 15 по 21 января выросли на 7 копеек - до 50,52 рубля за литр. Стоимость дизельного топлива увеличилась на 23 копейки до 54,69 рубля за литр. Об этом свидетельствуют последние данные Росстата.

За отчетный период бензин марки АИ-92 подорожал на 5 копеек - до 47,48 рубля за литр. Стоимость марки АИ-95 выросла на 8 копеек - до 51,40 рубля за литр, а марка АИ-98 и выше прибавила в цене 9 копеек - 59,57 рубля за литр.

За период с 15 по 21 января рост цен на бензин отмечен в 47 субъектах РФ. Более всего он подорожал в Липецкой области - на 0,6%. Снижение цен на бензин было зафиксировано в Республике Дагестан, Чувашской республике, Тверской и Кировской областях, Ямало-Ненецком автономном округе на 0,1%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 46,40 до 49,39 рубля, марки АИ-95 - от 51,30 до 57,19 рубля, марки АИ-98 - от 58,89 до 63,59 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 45,90 до 48,88 рубля, марки АИ-95 - от 49,95 до 53,69 рубля, марки АИ-98 - от 59,20 до 61,90 рубля за литр.

С конца декабря 2021 года бензин марки АИ-92 подорожал на 0,6%, бензин марки АИ-95 на 0,7%, марки АИ-98 - на 0,7%, а дизельное топливо повысилось в цене на 1,3%. За отчетную неделю цены на бензин в среднем выросли на 0,1%.

Индекс потребительских цен (инфляция) с 15 по 21 января вырос на 0,22%. Рост с начала года - 0,88%.