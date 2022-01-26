Щукинский парк в Москве благоустроят в этом году

В еще одном столичном парке открылся информационный центр. В нем жители могут узнать о предстоящей реабилитации Щукинского парка. Об этом сообщает департамент капитального ремонта Москвы.

Идею по восстановлению и сохранению зеленой зоны поддержали более 167 тыс. человек или 81% участников голосования на платформе "Активный гражданин". Как сообщает пресс-служба, информационный центр расположен в районе дома 5а на Щукинской улице. Здесь сосредоточен основной транзитный маршрут, по которому жители идут к метро. Поэтому максимальное число жителей сможет ознакомиться с предстоящими работами и оставить свое мнение.

"Задача инфоцентра - дать возможность всем заинтересованным горожанам ознакомиться с запланированными мероприятиями, высказать свое мнение, а городу получить обратную связь. Он будет работать ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, далее график работы может быть скорректирован в зависимости от количества посетителей", - рассказал заместитель руководителя департамента капитального ремонта Москвы Сергей Мельников.

В этом году планируется провести работы по реабилитации Щукинского парка и Всехсвятской рощи. Сегодня эти территории разделяют несколько медицинских учреждений, а когда-то они составляли большое зеленое пространство. Щукинский парк является популярным местом для отдыха у местных жителей, при этом участки Всехсвятской рощи воспринимаются как транзитные. В рамках проекта по реабилитации предлагается рассмотреть это пространство комплексно, объединить все эти территории единым прогулочным маршрутом и создать зоны для отдыха, раскрыв потенциал места.

В информационном центре представлены планшеты с иллюстрациями и описаниями отдельно взятых участков. С помощью специальной формы обратной связи можно оставить свои предложения или замечания. Если на месте люди не получат ответы на какие-то вопросы, это будет фиксироваться в форме обратной связи, и дополнительную информацию им направят в установленном порядке.

Напомним, подобные информационные точки уже заработали в "Кусково", "Битцевском лесу", "Покровском-Стрешневе" и пойме реки Яузы. Они открыты ежедневно с 9:00 до 18:00 часов, далее график работы может быть скорректирован в зависимости от количества посетителей.