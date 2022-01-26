Синоптики предупредили о новых снегопадах в Москве

В четверг, 27 января, погода в Москве обещает быть спокойной, без существенных осадков и умеренно морозной. Об этом сообщает центр "Фобос".

По прогнозам синоптиков, к утру четверга термометры в столице покажут в районе -8…-10, а в Подмосковье - до -8…-13. В дневные часы в городе ожидается -5…-7, а в области - до -4…-9. Затишье окажется недолгим, поэтому уже в пятницу снова пойдет снег, попутно ослабляя морозы. Выпадет порядка 2-3 мм осадков.

В субботу снегопады могут принести до 5 мм осадков. Ночные температурные показатели понизятся до -5…-10, а дневные - до -2…-7. В воскресенье снег станет слабее.