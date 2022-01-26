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26.01.2022 20:53
Рубрика: Общество

Сокращение плановой медицинской помощи детям в Москве не касается неотложных состояний

Текст: Любовь Проценко

Решение о сокращении плановых госпитализаций детей в Москве касается только случаев, когда оказание медицинской помощи не является неотложным, а сама госпитализация ребенка при этом несет для него больший риск в случае заражения коронавирусом. Об этом сообщил "РГ" главный педиатр столицы главврач детской городской клинической больницы Исмаил Османов.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Он подчеркнул, что оказание плановой помощи детям, нуждающихся в лечении онкологических, гематологических и других заболеваний, не допускающих промедления заболеваний, не останавливается. О важности такого подхода говорила на совещании в правительстве РФ т вице-премьер Татьяна Голиковой. Экстренная помощь детям маленьким москвичам будет оказываться в полном объеме.

Приостановка же планового лечения - мера временная, она рассчитана на три недели. Как только эпидситуации улучшится, она будет отменена. Цель ее сейчас - снизить риск инфицирования наиболее уязвимых категорий детей, так как около половины госпитализируемых с COVID-19 детей - это переводы из других больниц, где они проходили плановое лечение по другим заболеваниям.

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