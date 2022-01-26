Стали известны подробности возгорания электробуса на севере столицы

В среду, 26 января, около 21.30 на Бибиревской улице, в районе дома № 20 произошло возгорание электробуса. Это второй такой случай за все время эксплуатации электробусов с 2018 года. Машина марки "КамАЗ" находилась на отстойной площадке без пассажиров. В результате никто не пострадал. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

"По предварительной версии очаг находился под кабиной водителя, человеческий фактор пока не исключается, - сообщает ведомство. - Водитель электробуса прошёл необходимое обучение для работы на электробусе. Почувствовав запах гари, водитель по инструкции сразу обесточил электробус. Машина была застрахована".

Руководство Мосгортранса находится на месте и уже начало тщательное служебное расследование. Причины происшествия будут установлены специальной комиссией и производителем техники, обсуживаемой по контракту жизненного цикла.