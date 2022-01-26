В аварии с пятью грузовиками в новой Москве погиб человек

В новой Москве произошло ДТП в котором один человек погиб, один пострадал. Об этом сообщает Telegram-канал ГИБДД Москвы.

По предварительным данным на Московском малом кольце (А-107) в районе поселения Щаповское столкнулись пять грузовых автомобилей. В результате происшествия 1 человек погиб и 1 пострадал.

Предварительная причина - несоблюдение дистанции.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Движение транспорта на данном участке все еще остается перекрыто. На месте работают оперативные службы города