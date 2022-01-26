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26.01.2022 00:30
Рубрика: Общество

В Москве открылась школа по уходу за тяжелобольными родственниками

Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 16(8664)
В жизни все бывает. Еще вчера в семье все были живы-здоровы, а сегодня кто-то слег и надолго. На профессиональную сиделку деньги есть не у всех. Приходится учиться, как покормить человека, который не может держать ложку, умыть, переодеть его... Этим навыкам москвичей научит школа родственного ухода, запись в которую началась на этой неделе.

Тем, для кого это важнее, специалисты на онлайн-занятиях расскажут, как в трудную минуту взять себя в руки и сделать все для того, чтобы обеспечить близкому комфорт и правильную помощь в трудной ситуации. Закрепить знания на практике помогут тренеры по долговременному уходу. Это особенно важно, если больной малоподвижен и ослаблен. О том, что школа появилась своевременно, говорит тот факт, что в первые же часы после объявления об ее открытии в департамент соцзащиты пришло более 40 заявок от желающих подключиться к занятиям.

Фото: iStock
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"Город заменяет семью одиноким москвичам, которые утратили частично или полностью способность к самообслуживанию. Их регулярно навещают соцработники. Но в Москве немало пожилых и людей с инвалидностью, у которых есть родственники. Для них мы и открываем школу родственного ухода, где они смогут получить знания, умения и навыки, которые необходимы для оказания правильного ухода за близкими", - рассказал "РГ" Павел Келлер, замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы.

Как готовить диетическое питание, избежать пролежней, организовать в доме безбарьерную среду - на эти и многие другие вопросы москвичей, ухаживающих за родственниками, ответят специалисты Института дополнительного профобразования. Сейчас курс включает восемь тем. Среди них: "Забота о малоподвижном человеке", "Комфорт и безопасность", "Профилактика коронавирусной инфекции" и другие.

"На занятиях москвичи узнают не только о том, как организовать правильный уход за близким человеком, но и как оставаться в ресурсном состоянии и избежать эмоционального выгорания", - продолжает Келлер.

Оставить заявку на обучение можно на сайте dszn.ru

Оставить заявку можно на сайте dszn.ru. Там же нужно пройти опрос, позволяющий определить, какой перечень услуг необходим в каждом cлучае. Список будет сформирован с помощью калькулятора услуг. После этого пользователю предложат заполнить анкету.

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