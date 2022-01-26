В Москве в 2021 году выдано почти 42 тысячи льготных ипотечных кредитов

В Москве в 2021 году выдано 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов общим объемом 241,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Заммэра напомнил, что программа льготного ипотечного кредитования была запущена в России весной 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли, и Москва изначально заняла лидирующее положение в этом процессе: на ее долю приходится 25,2 процента от общей суммы ипотечных кредитов, выданных в стране. Всего в столице с начала действия программы москвичи уже получили 90,3 тысячи кредитов на сумму 511 миллиардов рублей.

С 1 июля 2021 условия программы льготной ипотеки были изменены: ставка кредита повышена с 6,5 процента до 7 процентов, а максимальный размер кредита установлен на уровне трех миллионов рублей, в то время как ранее для Москвы он составлял 12 миллионов рублей. Тем не менее, льготная московская ипотека остается достаточно привлекательным инструментом для заемщиков, которые могут внести высокий первоначальный взнос, - пояснил министр, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Если в начале 2021 года из собственных средств заемщики оплачивали около 30 процентов стоимости приобретаемого в столице жилья, то во втором полугодии этот показатель приблизился к 45 процентам".

По словам министра Пуртова, в июне в Москве был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку: граждане торопились оформить кредиты до вступления в силу изменений, снижающих объем и увеличивающих процентную ставку. В результате за месяц было выдано 7,2 тысячи кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей.

После этого спрос на льготную ипотеку сократился, и за все второе полугодие число выданных кредитов составило 8,5 тысячи, а их совокупный объем - 31,6 миллиарда рублей. Однако изменение условий выдачи льготной ипотеки стимулировало потенциальных заемщиков обратить внимание на другую льготную государственную программу - "Семейную ипотеку", в которой максимальный объем кредита для Москвы по-прежнему составляет 12 миллионов рублей. Также к ее участникам с июля 2021 года добавились семьи, в которых с начала действия программы в 2018 году родился первый ребенок. По данным Аналитического центра Департамента экономической политики и развития города, общий объем кредитов, выданных в рамках этих двух льготных программ в 2021 году, составил 301,6 миллиарда рублей.

Подводя общий итог за 2021 год, Росреестр по Москве отметил, что за этот период в столице было заключено рекордное за все годы число ипотечных сделок. "В последний месяц минувшего года Росреестром зарегистрировано более 13,5 тысячи сделок на жилищном рынке столичной недвижимости. Это в 1,2 раза превысило результат ноября и на 4% больше, чем в декабре 2020 года, - комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве, - При этом по итогам года нами зафиксирован новый максимум - 127,6 тысячи регистраций ипотечных договоров в Москве, что более чем на 23,4 тысячи сделок больше, чем в рекордном 2020 году".