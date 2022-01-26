В Москве в 2021 году выдано почти 42 тысячи льготных ипотечных кредитов

Новости

Песков назвал безболезненными призывы "заморозить" активы Путина 13:14
Путин 28 января поговорит с Макроном по телефону 13:09
Матвиенко высказалась по проблеме бродячих собак 13:05
МИД РФ: Россия пока не получила ответ НАТО по гарантиям безопасности 13:03
Представитель РФ: Сбившую MH17 ракету пустили из контролируемого Киевом места 12:55
Лавров: Москва примет меры при игнорировании Западом российских предложений 12:49
Гражданин США арестован в Воронеже за нападение на полицейского 12:44
Forbes назвал потери богатейших россиян из-за падения фондовых индексов 12:43
Мурашко рассказал о задачах детского здравоохранения 13:00
Лавров: США пытаются наказать РФ и Китай санкциями против спецслужб 12:39
В Подмосковье изъяли свыше 30 килограммов наркотиков 12:34
"Желтый" уровень погодной опасности продлили в Москве до пятницы 12:19
Леонид Куравлев после Коммунарки будет проходить реабилитацию 12:07
Российский экспорт сельхозтехники в 2021 году показал рекордный рост 11:45
Полузащитник "Спартака" Хендрикс улетел на медосмотр в "Фейенорд" 11:40
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах 11:38
Средний размер автокредита в России обновил рекорд 11:37
Пашинян заболел коронавирусом 11:36
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления 11:35
Лекарство от туберкулеза в России будет стоить дешевле в 19 раз 11:33
Капитан олимпийской сборной РФ по керлингу приняла присягу в Росгвардии 11:30
МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике 11:27
Мишустин направил более 17,3 млрд рублей на зарплаты новых медработников 11:00
Льготные кредиты ФОТ 3.0 помогли сохранить около 650 тысяч рабочих мест 11:00
Матвиенко попросила сенаторов держать на контроле ситуацию с вакцинацией 10:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
26.01.2022 12:59
Рубрика: Экономика

В Москве в 2021 году выдано почти 42 тысячи льготных ипотечных кредитов

Текст: Александр Проценко
В Москве в 2021 году выдано 41,7 тысячи льготных ипотечных кредитов общим объемом 241,6 миллиарда рублей, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Заммэра напомнил, что программа льготного ипотечного кредитования была запущена в России весной 2020 года для поддержки населения и строительной отрасли, и Москва изначально заняла лидирующее положение в этом процессе: на ее долю приходится 25,2 процента от общей суммы ипотечных кредитов, выданных в стране. Всего в столице с начала действия программы москвичи уже получили 90,3 тысячи кредитов на сумму 511 миллиардов рублей.

Фото: istock
Эксперт рассказала, как выгодно погасить ипотеку досрочно

С 1 июля 2021 условия программы льготной ипотеки были изменены: ставка кредита повышена с 6,5 процента до 7 процентов, а максимальный размер кредита установлен на уровне трех миллионов рублей, в то время как ранее для Москвы он составлял 12 миллионов рублей. Тем не менее, льготная московская ипотека остается достаточно привлекательным инструментом для заемщиков, которые могут внести высокий первоначальный взнос, - пояснил министр, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. Если в начале 2021 года из собственных средств заемщики оплачивали около 30 процентов стоимости приобретаемого в столице жилья, то во втором полугодии этот показатель приблизился к 45 процентам".

По словам министра Пуртова, в июне в Москве был зафиксирован рекордный спрос на ипотеку: граждане торопились оформить кредиты до вступления в силу изменений, снижающих объем и увеличивающих процентную ставку. В результате за месяц было выдано 7,2 тысячи кредитов на сумму 48,5 миллиарда рублей.

После этого спрос на льготную ипотеку сократился, и за все второе полугодие число выданных кредитов составило 8,5 тысячи, а их совокупный объем - 31,6 миллиарда рублей. Однако изменение условий выдачи льготной ипотеки стимулировало потенциальных заемщиков обратить внимание на другую льготную государственную программу - "Семейную ипотеку", в которой максимальный объем кредита для Москвы по-прежнему составляет 12 миллионов рублей. Также к ее участникам с июля 2021 года добавились семьи, в которых с начала действия программы в 2018 году родился первый ребенок. По данным Аналитического центра Департамента экономической политики и развития города, общий объем кредитов, выданных в рамках этих двух льготных программ в 2021 году, составил 301,6 миллиарда рублей.

Подводя общий итог за 2021 год, Росреестр по Москве отметил, что за этот период в столице было заключено рекордное за все годы число ипотечных сделок. "В последний месяц минувшего года Росреестром зарегистрировано более 13,5 тысячи сделок на жилищном рынке столичной недвижимости. Это в 1,2 раза превысило результат ноября и на 4% больше, чем в декабре 2020 года, - комментирует Игорь Майданов, руководитель Управления Росреестра по Москве, - При этом по итогам года нами зафиксирован новый максимум - 127,6 тысячи регистраций ипотечных договоров в Москве, что более чем на 23,4 тысячи сделок больше, чем в рекордном 2020 году".

В регионах Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

МИД РФ: Угрозы ввести санкции из-за Украины не относятся к реальной политике
Мишустин направил более 17,3 млрд рублей на зарплаты новых медработников
Представитель РФ: Сбившую MH17 ракету пустили из контролируемого Киевом места
Захарова ответила на слова Блинкена об "агрессии России" на своих границах
ДНР: Украинские силовики перебрасывают в Донбасс боеприпасы для наступления
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Юрист рассказала, за какие вещи на балконе можно получить штраф