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26.01.2022 11:10

В Нововоронеже отметили годовщину освобождения Воронежа от немцев

25 января, в 79-ю годовщину со дня освобождения г. Воронежа от немецко-фашистских захватчиков, у мемориала "Звезды Славы" г. Нововоронежа прошла торжественная церемония возложения венков и цветов к Вечному огню.
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

Руководители и представители городских предприятий, в том числе Нововоронежской АЭС, администрации городского округа город Нововоронеж, городской Думы, Совета ветеранов НВ АЭС, Профкома НВ АЭС, Совета ветеранов войны и труда г. Нововоронежа, школьники, студенты Нововоронежского политехнического колледжа почтили минутой молчания память тех, кто отдал свои жизни за мир и свободу.

Фото: Нововоронежская АЭС
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"25 января является для нас, жителей Воронежского края, особенной датой. Именно в этот день в 1943 году войска 60-й армии под командованием генерала Ивана Черняховского в ходе Воронежско-Касторненской наступательной операции окончательно выбили немецко-фашистских захватчиков из Воронежа. Свой вклад в общее дело внесли и сегодняшний жители Нововоронежа. Сейчас в городе атомщиков проживают трое освободителей Воронежа - Варвара Ивановна Елисеева, Клавдия Андреевна Малых, Людмила Александровна Прихоженко", - сказал глава г. Нововоронежа Николай Нетяга.

Освобождение г. Воронежа - один из ключевых этапов на пути к Победе в Великой Отечественной войне. 212 дней и ночей длилась битва за город. Более 100 тыс. человек погибли в кровопролитных боях. Наряду с другими сражалась на воронежском направлении и 141 стрелковая дивизия, заняв позиции на р. Дон, чтобы задержать наступление фашистских войск. Несмотря на яростные атаки противника, бойцы дивизии сумели выполнить поставленную задачу. Одна из улиц современного Нововоронежа носит имя 141-й стрелковой дивизии, а на месте линии обороны дивизии установлен мемориал "Звезды Славы".

Воронеж был сильно разрушен во время Великой Отечественной войны, но его удалось восстановить в рекордно короткие сроки. В 1975 году г. Воронеж награжден орденом Отечественной войны 1-й степени. В 2008 году городу присвоено почетное звание "Город воинской Славы".

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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