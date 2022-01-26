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26.01.2022 14:10
Рубрика: Экономика

В "Парке Яуза" завершена реконструкция трех исторических прудов

Текст: Ирина Огилько
Завершена реконструкция прудов в создаваемом "Парке Яуза" на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

"Работы по благоустройству прошли на двух Лазоревых прудах, расположенных на месте старинной усадьбы Свиблово, и Кольском пруду возле Тенистого проезда, - отметил Петр Бирюков. - Эти водоемы пользуются популярностью у горожан, вдоль них сегодня проходят удобные пешеходные маршруты, кроме того, они расположены в будущих центральных точках нового парка, которые будут связаны между собой в единое комфортное пространство для отдыха".

Щукинский парк в Москве благоустроят в этом году

При проведении работ акцент сделали на создание устойчивых инженерных систем. Это позволит увеличить межремонтные периоды и сохранять эстетический вид прудов в течение многих лет, сформировать благоприятную экосреду для их обитателей. Пруды очистили от илового осадка и донных грунтовых отложений, в общей сложности извлекли более 22,5 тыс. кубометров ила и грунта. Обновили конструкции береговых линий: на Кольском пруду полностью демонтировали старые полуразрушенные берега и возвели новое берегоукрепление, сделали откосные берега для Тенистого пруда и большей части Лазоревых прудов.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что все пруды оборудовали участками биоплато общей площадью почти 1,7 тыс. квадратных метров. Это сделано для формирования устойчивой экосистемы, способной самостоятельно поддерживать чистоту воды и комфортные условия обитания птиц и рыб.

"Пруды в Москве являются важной составляющей формирования городской среды, они не только создают благоприятные климатические условия, но и на протяжении многих лет остаются излюбленным местом отдыха москвичей, - подчеркнул Петр Бирюков. - Специалисты регулярно проводят обследования столичных прудов, в случае выявления проблем принимается решение о реконструкции. Список водных объектов, подлежащих благоустройству, формируется ежегодно с учетом мнения горожан".

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