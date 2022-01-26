В Подмосковье изъяли свыше 30 килограммов наркотиков

Трое гостей с Украины в арендованном в Подмосковье доме оборудовали лабораторию для производства наркотиков.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что изготовленные наркотики они сбывали бесконтактным способом на территории Московского региона.

Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Московской области зафиксировали факт закладки наркотиков в лесу вблизи поселка Поварово. Через некоторое время к тайнику подошел молодой человек. Его задержали в момент извлечения наркотического средства. Им оказался ранее судимый 26-летний житель Нижегородской области. При личном досмотре у него обнаружили сверток с веществом серого цвета. Выяснилось, что это наркотик N-метилэфедрон массой около 700 граммов.

При обыске в подвале арендованного злоумышленниками дома сотрудники полиции изъяли почти два килограмма этого вещества, весы и записную книжку. А в одном из гаражей в городском округе Истра оперативники нашли еще около 30 килограммов упакованных в свертки наркотиков и свыше 250 литров химикатов. Задержанные взяты под стражу.