Власти Москвы назвали условие для ограничений в связи с "омикроном"

Основным критерием для санитарных ограничений по коронавирусу является загрузка системы здравоохранения. Об этом в интервью "России 24" заявила заммэра Анастасия Ракова.

"Ограничения вводятся, когда медицинская система работает на пределе, - уточнила руководитель социальной сферы города. - На сегодняшний день у нас достаточный резерв коечной мощности". Таким образом власти рассчитывают сбить волну "омикрон"-штамма, просто перестроив работу поликлиник. Даже если в ближайшее время рост заболеваемости продолжится, у Москвы есть все возможности справиться с этим.

Ранее сообщалось, что в столице резко выросла госпитализация детей с коронавирусом.