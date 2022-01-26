Биробиджанец застрелил косулю у городской больницы

Житель Биробиджана застрелил сибирскую косулю в районе инфекционной больницы. Мужчина 1980 года рождения ездил туда навещать отца, по дороге заметил дикое животное и решил поохотиться.

Как позже признался биробиджанец, он специально съездил в гараж за ружьем, вернулся к больнице и, вновь увидев косулю, дважды выстрелил в нее. Забрать трофей с собой охотнику не удалось. Он заметил прохожего и, испугавшись, скрылся, а оружие по дороге выбросил в снег.

Очевидец сообщил о случившемся в охотнадзор, а государственный инспектор заявил о факте незаконной охоты в дежурную часть городского отдела полиции. Правоохранители отправились на место происшествия, нашли раненое животное. После им удалось задержать подозреваемого.

Ружье, которым владел мужчина, не значилось в базе данных зарегистрированного оружия. Нарушитель сказал, что нашел его летом, когда ездил на рыбалку.

"Проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о привлечении подозреваемого к ответственности", - рассказали в пресс-службе УМВД по Еврейской автономной области.