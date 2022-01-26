Чекунков анонсировал расширение программы "Дальневосточная ипотека"

Программа "Дальневосточная ипотека" может быть распространена на врачей и учителей с апреля. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

По его словам, сейчас проект находится на согласовании в правительстве. Ряд ведомств уже одобрили расширение программы.

"Поскольку есть поручение президента, я убежден, что правительство проведут все процедуры до середины весны. Будем целиться на апрель", - заявил министр, которого цитирует ТАСС.

Программа "Дальневосточная ипотека" была запущена в России в 2019 году. Она подразумевает выдачу кредитов под 2% на покупку жилья в Дальневосточном федеральном округе.

Оформить дальневосточную ипотеку можно сроком до 242 месяцев, или более 20 лет. Первоначальный взнос составляет от 15%.