Хабаровские школьники разозлили учителя TikTok-челленджем с QR-кодом

Конфликт учителя географии с учениками седьмого класса произошел в хабаровской гимназии №3. Школьники решили устроить TikTok-челлендж и организовали на входе в класс проверку QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Педагог на идею отреагировала негативно.

Один их подростков заснял происходившее на камеру и выложил в социальные сети. На видео учительница резко отодвигает парту и кричит на ученицу "Быстро отсюда, дрянь такая, я сейчас директора вызову!".

Как рассказала РИА Новости начальник управления образования администрации города Татьяна Матвеенкова, разбирательство педагога с учениками действительно продолжилось у директора. После разговора с ним ребята извинились за свою шутку.

Ситуация вызвала большой резонанс. Представителей родительского комитета больше всего возмутил тот факт, что школьники решили снять свою игру на видео. Отмечается, что никаких мер после случившегося ни к педагогу, ни к детям применять не собираются.

"На мой взгляд, учитель, конечно, не сдержалась и грубо ответила. Она не совершила никаких противозаконных действий - это "на лицо" все и здесь и не может быть ничего предъявлено, потому что она никого не оскорбила, никого руками не тронула. То, что она так среагировала, на мой характер, я бы может и подыграла детям. Но она человек пожилой, отреагировала так. Может устала, может не в настроении была", - заметила Татьяна Матвеенкова.