Хабаровские школьники разозлили учителя TikTok-челленджем с QR-кодом

Новости

CNN обозначил Харьков как российский город 10:16
Джабаров: Санкции против главы государства - это санкции против всего народа 10:12
Умер писатель-фантаст и сценарист Владимир Губарев 10:11
Корабли Северного флота вышли в Баренцево море в ходе учений 10:01
В Китае назвали утопией антироссийские планы США по газу 09:59
Минобрнауки: Большинство российских вузов работают в смешанном формате 09:58
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на детское питание 09:46
Предприниматели смогут оплачивать счета на портале mos.ru 09:44
Пушилин: ДНР готова к агрессивным действиям со стороны Украины 09:39
В одном из районов Алма-Аты введен режим антитеррористической операции 09:35
Bloomberg: Германия выступает против санкций в отношении России в сфере энергетики 08:53
Генпрокуратура признала польский фонд нежелательным на территории РФ 08:34
В Москве приостановили плановую госпитализацию детей на три недели 08:30
Cell Research: Восемь противовирусных препаратов эффективны против "омикрона" 08:19
Володин отреагировал на заявление Байдена о санкциях против Путина 07:48
Посольство РФ: Поддержка США дает украинским боевикам карт-бланш на провокации 07:28
В Приморье внесут поправки в закон об обращении с животными 07:06
В Минобороны РФ сообщили об отправке Су-35С в Беларусь в рамках учений 06:40
Неизвестные "заминировали" школы в Уссурийске и Находке 06:26
В Красноярском крае ввели обязательную вакцинацию студентов от COVID-19 06:06
Хирург рассказал о сроках восстановления легких бывших курильщиков 05:50
Рейтинг одобрения Джо Байдена опустился до 41 процента 05:30
ВОЗ сообщила о новом антирекорде по числу заболевших COVID-19 за неделю 04:55
Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО 04:30
В Южно-Сахалинске сняли режим ЧС, введенный из-за циклона 04:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Водолазкин: У власти должны быть люди, чей удел - ответственность за страну
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Миркин: Когда ешь "Русскую змерзлину", трудно считать русских врагами
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
Задайте ваши вопросы о защите от штамма "омикрон" Минздраву России
26.01.2022 08:48
Рубрика: Общество

Хабаровские школьники разозлили учителя TikTok-челленджем с QR-кодом

Текст: Дина Непомнящая

Конфликт учителя географии с учениками седьмого класса произошел в хабаровской гимназии №3. Школьники решили устроить TikTok-челлендж и организовали на входе в класс проверку QR-кодов о вакцинации от COVID-19. Педагог на идею отреагировала негативно.

В Северодвинске школьники забросали снегом Вечный огонь

Один их подростков заснял происходившее на камеру и выложил в социальные сети. На видео учительница резко отодвигает парту и кричит на ученицу "Быстро отсюда, дрянь такая, я сейчас директора вызову!".

Как рассказала РИА Новости начальник управления образования администрации города Татьяна Матвеенкова, разбирательство педагога с учениками действительно продолжилось у директора. После разговора с ним ребята извинились за свою шутку.

Ситуация вызвала большой резонанс. Представителей родительского комитета больше всего возмутил тот факт, что школьники решили снять свою игру на видео. Отмечается, что никаких мер после случившегося ни к педагогу, ни к детям применять не собираются.

"На мой взгляд, учитель, конечно, не сдержалась и грубо ответила. Она не совершила никаких противозаконных действий - это "на лицо" все и здесь и не может быть ничего предъявлено, потому что она никого не оскорбила, никого руками не тронула. То, что она так среагировала, на мой характер, я бы может и подыграла детям. Но она человек пожилой, отреагировала так. Может устала, может не в настроении была", - заметила Татьяна Матвеенкова.

В регионах Общество Образование Общество Семья и дети Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск

Главное сегодня

В Минобороны РФ сообщили об отправке Су-35С в Беларусь в рамках учений
Джабаров: Санкции против главы государства - это санкции против всего народа
Минсельхоз прокомментировал сообщения о росте цен на детское питание
Володин отреагировал на заявление Байдена о санкциях против Путина
Постпредство РФ при ООН заявило о наводнившем Украину оружии США и НАТО
Какие изменения ждут российских пенсионеров в 2022 году
Уникальное российское судно станет ведущей в мире научной базой на полюсе