Хабаровский край получил первую партию детской вакцины от COVID-19

Первая партия вакцины от коронавируса "Спутник-М" пришла в Хабаровский край, сообщил зампред регионального правительства по соцвопросам Евгений Никонов в своем Telegram-канале.

"В регион поступила вакцина для подростков 12-17 лет в объеме 720 доз "ГамКовидВакМ". Минздрав занимается распределением вакцины в медорганизации края", - говорится в сообщении.

Из резервного фонда правительства РФ Хабаровскому краю выделено 104 миллиона рублей на закупку лекарственных препаратов для пациентов с COVID-19.

По данным Роспотребнадзора, в регионе отмечается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией среди активного взрослого населения, пожилых жителей и детей. Пока на территории края подтверждено два случая заражения новым штаммом "омикрон", из которых один был завозным из-за границы.