Какие страны и российские регионы больше всего пострадают от глобального потепления

На Ямале, в поселке Пангоды, из-за таяния вечной мерзлоты пошел ходуном дом на 47 семей, построенный всего-то пять лет назад. "Пляшущие" дома есть в Якутске, Норильске, Воркуте.

На мерзлых грунтах стоят крупные города: Салехард, Чита, Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский, Магадан. Вечно мерзлотные почвы буквально тают под ногами. Повреждения нефте- и газопроводов зафиксированы в Югре. Под дорожным полотном твердый грунт превращается в болото, что уже не раз случалось на трассе "Амур".

Но, пожалуй, самый яркий пример потепления - знаменитые на весь мир газовые воронки на Ямале, возникшие из-за оттаивания ледяного панциря.

Какие регионы могут пострадать от глобального потепления больше всего? И есть ли какие-то плюсы от планетарных климатических процессов? Об этом в интервью "Российской газете" рассказала директор Института глобального климата и экологии имени академика Ю.А. Израэля, член-корреспондент РАН Анна Романовская.

Полюс в плюсе

Анна Анатольевна, почему именно Крайний Север стал "лакмусовой бумажкой"? И там заметнее всего проявления глобального потепления?

Анна Романовская: Это связано с особенностями общей циркуляции атмосферы: интенсивнее всего теплеют полюса. И суша на планете нагревается быстрее, чем поверхность океана.

А учитывая, что площадь суши в северном полушарии больше, чем в южном - значит, и скорость роста среднегодовых температур там выше. Поэтому сильнее всего потепление проявляется в районе Северной полярной области, арктической зоны. В России это особенно заметно, ведь и протяженность, и общая площадь северных широт в нашей стране максимальная. Вечная мерзлота занимает 65 процентов площади России.

Анна Романовская: Сельское хозяйство под угрозой во всех странах Фото: РИА Новости

Эксперты не могут прийти к согласию по влиянию на климат человека. Одни говорят: воздействие ничтожно. Вулкан дает в сотни раз больше выбросов. Другие убеждены, что "во всем виноват человек". Вы на чьей стороне?

Анна Романовская: На мой взгляд, никаких противоречий у ученых давно нет.

По крайней мере в последнем оценочном докладе Межправительственной группы экспертов по изменению климата, опубликованном в 2021 году, влияние человека отмечено как однозначная причина изменения климата. Можно, конечно, рассуждать, какой вклад в это вносят и естественная цикличность, и природные факторы. Но все основные климатические модели однозначно доказывают, что такого стремительного роста средних температур в последние десятилетия не было бы без антропогенных выбросов парниковых газов.

То есть цикличность смены климата мы со счетов все-таки не сбрасываем?

Анна Романовская: Никто не оспаривает наличие естественных орбитальных циклов планеты, которые вывел сербский ученый Милутин Миланкович в первой половине XX века. Они действительно могут серьезно сказываться на климате. Но эти циклы действуют на протяжении геологических времен сотен и тысяч лет, то есть медленно. Вся проблема в том, что начиная с середины прошлого века климат характеризуется беспрецедентно быстрым ростом глобальных температур.

Да, какой-то год может быть прохладнее, чем предыдущие, но в среднем тренд пока однонаправленный: скорость потепления только увеличивается.

Человек выживающий

Некоторые эксперты дают страшные прогнозы на ближайшие полвека: гибель миллионов людей от природных катаклизмов, оттаивание древних вирусов. Всё так?

Анна Романовская: Конечно, никакой угрозы для выживания человечества в целом нет.

Но способны наделать немало бед вызванные изменением климата сильные ливни, ветра, ураганы. Рост интенсивности и продолжительности "волн жары", засушливости в течение вегетационного периода, лесные пожары и прочее. Мы уже наблюдаем рост "климатического ущерба" - прямых и косвенных экономических издержек от опасных явлений, вызванных изменением климата.

И что это за "немалые беды"?

Анна Романовская: Какие-то поселения и даже островные государства могут исчезнуть с лица земли, людей придется переселять. Увеличится риск голода, вырастет число бедных, поскольку нельзя будет выращивать сельхозпродукцию в регионах, пораженных засухой.

Какие страны пострадают от потепления больше всего в ближайшие 30-50 лет?

Анна Романовская: В зоне риска, как я уже сказала, островные государства, и местности, которые находятся на высоте, близкой к уровню моря. Конечно, хуже всего положение у слабо развитых и бедных стран.

А каким регионам России придется сложнее всего?

Анна Романовская: Тренды роста засушливости и числа опасных явлений уже наблюдаются сейчас в южных и центральных регионах европейской части России. Это самые плотно населенные регионы, занимающиеся аграрным производством.

С большой вероятностью будет увеличиваться глубина сезонного протаивания многолетнемерзлых пород, со всеми вытекающими последствиями. Вообще, я не сторонница выстраивать алармистские прогнозы. Но и недооценивать последствия потепления. Все говорит о том, что этим регионам необходимо принимать меры по адаптации к изменениям климата быстрее остальных.

Лес выдыхает СО2

Неужели нет плюсов глобального потепления? Может, хотя бы пальмы на Урале и в Сибири начнут расти?

Анна Романовская: На мой взгляд, о плюсах говорить не приходится. Казалось бы, отопительный сезон можно сократить и сэкономить. Но тут же возникает вопрос о продлении сезона использования кондиционеров.

Нередко говорят об эффекте увеличения продуктивности растительности в результате роста атмосферных концентраций СО2. Но это явление временное. Прогнозы показывают, что продуктивность экосистем будет постепенно сокращаться. Даже наше российское богатство - леса - уже во второй половине этого века могут превратиться из поглотителя углекислого газа в его источник. Тропические, по некоторым данным, уже являются таким источником.

Российские леса во второй половине этого века могут превратиться из поглотителя углекислого газа в его источник. Тропические леса уже стали такими

А сельское хозяйство?

Анна Романовская: Оно находится под угрозой во всех странах. Возможность сдвинуть растениеводство на север - иллюзорна. Пшеница не будет расти на болотистых почвах нашего Севера. Да и экстремальность климата, по прогнозам, сохранятся на высоком уровне. Например, летних заморозков в северных регионах избежать не удастся.

Штормовой лед

А можно ли спрогнозировать, когда откроется круглогодичное движение по Севморпути?

Анна Романовская: Есть данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата. Они говорят: если человечество не будет предпринимать усилий и продолжит жить, как сейчас, то есть вероятность, что в сентябре, начиная с середины этого века, Арктика будет практически свободна ото льда.

Понятно, что в зимнее время лед там будет всегда. Речь о потере многолетнего льда. Не думаю, что мореходство в этой части когда-нибудь будет безопасным, как в южных морях. Риски останутся очень высокими. Даже при увеличении сроков навигации велика угроза ледовых штормов. А это значит, нужно будет создавать специальные службы и суда, чтобы противодействовать этим явлениям.

Венеция. Такого высокого уровня воды, как в 2019 году, не было более 50 лет. А через год (на фото) из-за "чрезвычайного прилива" ввели режим ЧС. Фото: GettyImages

Вирус Западного Нила

Как сказывается потепление на животных?

Анна Романовская: У нас в институте проводят исследования по изменению ареалов некоторых членистоногих, которые переносят так называемые трансмиссивные заболевания.

Ученые зафиксировали, что происходит расширение ареала малярийного комара, европейского лесного клеща - переносчика клещевого энцефалита, боррелиозов, туляремии. А также комаров - переносчиков вирусов лихорадки Западного Нила и других экзотических для России и опасных заболеваний человека и животных.

Ученые заметили расширение ареала комаров: переносчиков малярии, лихорадки Западного Нила и других экзотических для России и опасных заболеваний

Продвижение на север могут начать и сельскохозяйственные вредители, саранча, например. Все эти риски необходимо учитывать и готовить медицинские и ветеринарные службы.

КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС

НЕ ДАВИТЕ!

195 стран заключили Парижское соглашение, чтобы противостоять потеплению. Оно помогает добиваться нужного результата?

Анна Романовская: Несмотря на многочисленные обещания, Парижское соглашение пока не приносит никакого результата. Выбросы парниковых газов продолжают расти.

Однако справедливости ради стоит отметить, что "заработало" оно только с 1 января 2021 года. Так что подводить итоги, даже промежуточные, пока рано. Первый анализ результатов, который называется "глобальное подведение итогов", намечен на конец 2023 года.

Механизм Парижского соглашения достаточно простой. Страны сами определяют свой вклад в сокращение выбросов парниковых газов на планете. Сами решают, какие мероприятия они будут проводить по адаптации к изменениям климата, по перераспределению финансовых потоков на пути "низкоуглеродного" развития.

Словом, то, как они будут добиваться поставленной цели. А Парижское соглашение задает рамки для этой деятельности. Например, призывает ставить амбициозные цели, при этом постоянно повышать их планку.

Однако на некоторые страны пытаются оказать давление. Достаточно вспомнить недавнюю конференцию по климату в Глазго.

Анна Романовская: Действительно, там ряд делегаций с легкостью отошел от принципов, о которых я вам говорила.

И пытался навязывать другим странам меры по сокращению целых производств. Прежде всего добывающих.

Но, например, нам, в России, не требуется сокращать производство. Баланс антропогенных выбросов и поглощения парниковых газов у нас может быть достигнут прежде всего за счет рационального и бережного использования ресурсов.

Это касается: энергетических, лесных, повышения плодородия пахотных почв, уменьшения пожаров в лесах, сокращения потерь древесины при лесозаготовке и переработке. А также использования вторсырья для производства бумаги, увеличения срока службы древесных материалов и прочее.

Причем Россия уже активно включилась в этот процесс, и мы понимаем, что неиспользованный потенциал у нас колоссальный. По крайней мере, целый комплекс мер предусмотрен в принятой в конце 2021 года Стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года.

Будем надеяться, что реализация этой стратегии позволит разумно воспользоваться имеющимся у нас в стране преимуществом.