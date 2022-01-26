На Камчатке 200 пациентов с COVID-19 вылечили с помощью "Спасителя"

В военно-морском клиническом госпитале Тихоокеанского флота (ТОФ) в Петропавловске-Камчатском пациентов с COVID-19 лечат с помощью новейшего водолазного барокомплекса "Спаситель".

Благодаря уникальной методике выздоровели более 200 пациентов, сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

Методика была разработана специалистами кафедры водолазной медицины Военно-медицинской академии им. Кирова С.М. и успешно применяется врачами, которые прошли обучение на специальных курсах.

Барокомплес состоит из двух барокамер, где одновременно могут находиться четыре пациента. Для них проводится оксигенобаротерапия кислородно-гелиевыми смесями и чистым кислородом.