На Камчатку доставили детскую вакцину от COVID-19

Первые 480 комплектов вакцины от коронавируса "Спутник-М", предназначенной для подростков 12-17 лет, поступили в Камчатский край. В ближайшее время их распределят между медицинскими учреждениями. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Как отметили в ведомстве, вакцинировать детей будут только в поликлиниках, перед прививкой ребенка обязательно должен осмотреть врач. Иммунизация возможна только с письменного согласия родителей. Но с 15 лет подростки уже вправе сами решить - прививаться или нет.

Напомним, что препарат "Спутник-М" прошел регистрацию в конце ноября и был включен в национальный календарь прививок. Он представляет собой пятикратно облегченный вариант вакцины "Спутник-V". Этой концентрации достаточно для выработки необходимого для защиты уровня антител. Исследования показали, что иммунный ответ у подростков на прививку лучше, чем у взрослых.